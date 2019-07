BVB-Testspiele in der Vorbereitung: Sommerfahrplan 2019 und Trainingslager

Borussia Dortmund hat am 03.07. offiziell die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 begonnen. Hier gibt es alle Informationen über die anstehenden BVB-Testspiele, das Trainingslager und den Sommerfahrplan insgesamt.

BVB-Sommerfahrplan: Rahmentermine der Saison-Vorbereitung

Die Rahmentermine sowie der grobe Sommerfahrplan des BVB stehen schon seit einigen Wochen. Nachdem Lucien Favre am 03.07. zum Trainingsauftakt gebeten hat, steht Mitte Juli die US-Tour an. Ende des Monats reist der BVB nach Bad Ragaz ins Trainingslager.

So sieht der grobe Terminkalender des BVB aus (Saison-Vorbereitung):

Von Bis Ereignis Vorbereitungs-Ort Land 03.07.19 14.07.19 Trainingsauftakt BVB-Trainingszentrum Deutschland 15.07.19 21.07.19 USA-Reise Seattle und South Bend USA 27.07.19 02.08.19 Trainingslager Bad Ragaz Schweiz

BVB-Testspiele in der Sommervorbereitung

Im Rahmen der Sommer-Vorbereitung absolviert der BVB insgesamt fünf Testspiele. Das erste und einzige Vorbereitungsspiel auf deutschem Boden bestreiten die Borussen gegen den FC Schweinberg.

Danach stehen jeweils zwei Duelle in den USA auf dem Programm. Die Gegner heißen Seattle Sounders und Liverpool FC. Zum letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel gegen den FC Bayern kommt es am 30.07. in St. Gallen. Dort treffen die BVB-Profis auf den FC St. Gallen.

Alle bevorstehenden Testspiele und Pflichtspiele im Überblick:

Datum Anpfiff Event Spiel Austragungsort 12.07.19 17:30 Uhr Testspiel FC Schweinberg - BVB Sportplatz Hardheim Schweinberg 18.07.19 04:30 Uhr MESZ Testspiel Seattle Sounders - BVB Century Link Field, Seattle 20.07.19 02:00 Uhr MESZ Testspiel FC Liverpool - BVB South Bend 27.07.19 17:00 Uhr Testspiel BVB - Udinese Calcio Cashpoint-Arena, Altach 30.07.19 19:30 Uhr Testspiel FC St. Gallen - BVB Kybunpark, St. Gallen 03.08.19 20:30 Uhr Pflichtspiel Supercup: BVB - Bayern München Signal Iduna Park 09.08.19 20:45 Uhr Pflichtspiel DFB-Pokal: KFC Uerdingen - BVB Merkur Spielarena, Düsseldorf 17./18.08.19 - Pflichtspiel Bundesliga: BVB - FC Augsburg Signal Iduna Park

Wo und wann reist der BVB ins Trainingslager 2019?

Der BVB schlägt seine Trainingszelte während der Saison-Vorbereitung in zwei verschiedenen Ländern auf. Schon in zwölf Tagen steht mit den USA die erste ausländische Destination auf dem Reiseplan. Erster Halt der USA-Reise ist Seattle, um sich im Anschluss auf den Weg nach South Bend (Indiana) zu machen.

Am 27.07. steht das Trainingslager in der Schweiz an. Dort hat Lucien Favre insgesamt sieben Tage Zeit, mit den Neuzugängen Hummels, Schulz und Co., an den Spielabläufen und Automatismen zu arbeiten.

Borussia Dortmund (BVB) - Transfers: Fixe Neuzugänge im Überblick

Knapp einen Monat vor Beginn des ersten Pflichtspiels haben die BVB-Verantwortlich weit mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Diese Transfers hat Borussia Dortmund bislang getätigt (nur Zugänge):

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Mats Hummels FC Bayern München 38 Millionen Euro (inkl. Boni) Nico Schulz TSG Hoffenheim 25 Millionen Euro Julian Brandt Bayer Leverkusen 25 Millionen Euro Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach 25,5 Millionen Euro Paco Alcacer FC Barcelona 21 Millionen Euro Mateu Morey FC Barcelona ablösefrei Tobias Raschl BVB U19 - Luca Unbehaun BVB U19 - Andre Schürrle (Leih-Ende FC Fulham) FC Fulham Leih-Ende Dzenis Burnic (Leih-Ende Dynamo Dresden) Dynamo Dresden Leih-Ende Jeremy Toljan (Leih-Ende FC Celtic) Celtic Leih-Ende Sebastian Rode (Leih-Ende Eintr. Frankfurt) Einracht Frankfurt Leih-Ende Shinji Kagawa (Leih-Ende Besiktas) Besiktas Leih-Ende

