DFL-Supercup 2019: Alles zum Termin, Austragungsort und zur Live-Übertragung

Seit 2010 wird der DFL-Supercup traditionell zu Saisonbeginn ausgetragen. In diesem Jahr trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund im Supercup. Bei SPOX erfahrt ihr neben dem genauen Termin, ebenso den konkreten Spielort des Supercup-Duells. Außerdem liefern wir euch alle Infos zur Live-Berichterstattung dieses DFL-Events.

Für gewöhnlich spielt immer der Meister gegen den Pokalsieger um die Supercup-Trophäe. Gewinnt ein Verein die Meisterschaft und den DFB-Pokal tritt dieser gegen den Vizemeister an.

Zum letzten Supercup-Duell eines Meisters gegen den Vizemeister kam es im Jahr 2016, als der Double-Sieger FC Bayern gegen den Vizemeister aus Dortmund antrat. Bei der diesjährigen Supercup-Begegnung kommt es zur selben Konstellation.

DFL-Supercup 2019: Datum und Anpfiff der Partie

Sowohl der Spieltermin als auch die genaue Anstoßzeit wurden am vergangenen Freitag seitens der DFL bekannt gegeben.

Der Supercup 2019 findet am Samstag, den 3. August statt und wird im abendlichen Termin angestoßen. Wie schon im letzten Jahr, soll die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

DFL-Supercup 2019 - Austragungsort des Duells FCB - BVB

Letztes Jahr traf der FC Bayern als Meister noch auf den DFB-Pokalsieger aus Frankfurt. Austragungsort war die Commerzbank-Arena von Frankfurt, wo sich die Bayern mit 5:0 durchsetzen konnten.

Auch in diesem Jahr wird dem FC Bayern die Ehre des Supercup-Gastgebers nicht zuteil. Vielmehr findet der Supercup in Dortmund statt. Als Schauplatz fungiert der Signal Iduna Park von Dortmund, welcher Platz für insgesamt 81.365 Zuschauer bietet.

Damit wird der Supercup, erstmals seit 2017, wieder in Dortmunds Signal Iduna Park ausgetragen. 2016 und 2017 fanden in Dortmund zwei aufeinanderfolgende Supercup-Duelle statt.

DFL-Supercup live: FC Bayern gegen BVB im TV/LIVESTREAM

Die Supercup-Begegnung zwischen Bayern und Dortmund wird selbstverständlich wieder im TV zu sehen sein. Um die Live-Übertragung im Free-TV sorgt sich das öffentlich-rechtliche ZDF, während die Live-Begegnung im Pay-TV auf Eurosport 2 HD Xtra gezeigt wird.

Das ZDF strahlt die Partie logischerweise ebenso via ZDF-Livestream aus, so dass das Spiel auch von unterwegs abrufbar ist. Darüber hinaus bietet Eurosport mittels Eurosport Player ebenfalls einen eigenen Livestream an.

Aber der DFL-Supercup wird nicht ausschließlich im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Die Begegnung FC Bayern - Borussia Dortmund wird in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern ausgestrahlt.

FC Bayern - Borussia Dortmund: Direkte Duelle im Supercup

Die beiden letzten Supercup-Duelle gingen jeweils zugunsten des bayerischen Rekordmeisters aus München aus. Vor zwei Jahren triumphierten die Münchner nach dem Elfmeterschießen, während der FCB ein Jahr zuvor nach regulären 90 Minuten als Supercup-Sieger feststand.

Ergebnisse der fünf letzten Aufeinandertreffen des FC Bayern und BVB im Überblick:

Jahr Meister Pokalsieger/Vizemeister Ergebnis 2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:4 i.E. 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 2013 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:4 2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 1:2

DFL-Supercup: Alle Sieger seit 2010 im Überblick

