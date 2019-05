VfB Stuttgart - Union Berlin, Bundesliga-Relegation: Termin, Anstoß, Übertragung im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Nach der abgelaufenen Saison stehen sich in der Bundesliga-Relegation der VfB Stuttgart und Union Berlin gegenüber. Hier gibt es alle Informationen zu den Terminen, Daten und zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Bundesliga-Relegation 2019: Datum, Anpfiff und Spielort

Schon am Donnerstag wird es aus Sicht des VfB Stuttgart und Union Berlin ernst. Ab 20.30 Uhr empfängt der VfB in der Mercedes-Benz Arena die Berliner. Das Rückspiel findet am Montag statt.

VfB Stuttgart - Union Berlin live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Beide Relegationsspiele der Bundesliga werden von Eurosport übertragen, wobei die Partien ausschließlich auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 HD Xtra zu sehen sein werden. Außerdem bietet Eurosport wie gewohnt auch den Eurosport Player an, dieser Livestream ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Der Eurosport Player ist schon für 4,99€/Monat im Jahres-Pass erhältlich. Im Monats-Pass kostet der Eurosport-Player 6,99€.

Das Eurosport-Duo bestehend aus Matthias Sammer (Experte) und Jan Henkel (Moderator) meldet sich eine Stunde vor Spielbeginn mit den ersten Vorberichten und Vorab-Analysen.

VfB Stuttgart vor der Bundesliga-Relegation: Trainer-Verpflichtung von Walter

Erst am Montag gab der VfB Stuttgart die Verpflichtung von Tim Walter, dem bisherigen Holstein-Coach, bekannt. Bevor der 43-Jährige seine Arbeit bei den Schwaben aufnimmt wird die VfB-Mannschaft von Nico Willig betreut.

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin: Highlights nach Abpfiff

All diejenigen, die das Relegations-Hinspiel zwischen Stuttgart und Union Berlin verpasst haben, können die Highlight-Zusammenfassung kurz nach Spielende bei DAZN abzurufen.

Neben der Highlight-Berichterstattung des Bundesliga-Relegationsspiels, liefert DAZN ebenfalls alle Highlights vom Relegationsspiel der zweiten Liga.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin im LIVETICKER

SPOX bietet eine Vielfalt an LIVE-TICKERN an. So wird auf SPOX auch das Match zwischen Stuttgart und Berlin live getickert.

Zum Liveticker des Hinspiels der Bundesliga-Relegation VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin geht's hier lang.

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin: Direkte Duelle

Alle direkten Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart und von Union Berlin in der Übersicht: