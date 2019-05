Bundesliga: So wird der BVB (Borussia Dortmund) noch Deutscher Meister

Die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende zu. Zum ersten Mal seit zehn Jahren steht der Meister vor dem 34. Spieltag noch nicht fest. Wie sich der BVB noch den Titel holen kann, erfahrt ihr hier bei SPOX.

So wird der BVB noch Deutscher Meister

Der BVB hat nur eine Möglichkeit, Meister zu werden. Das Team von Lucien Favre muss in Gladbach gewinnen und der FC Bayern muss verlieren. Aufgrund des wesentlichen besseren Torverhältnis würden die Bayern auch bei einem Unentschieden Meister werden - denn dass Dortmund mit 17 Toren Unterschied gewinnt, ist nur eine theoretische Möglichkeit.

BVB: Gegner am 34. Spieltag der Bundesliga

Die Borussia aus Dortmund muss am Samstag, den 18. Mai, um 15.30 Uhr bei der Borussia aus Mönchengladbach antreten. Der direkte Konkurrent aus München spielt gegen Eintracht Frankfurt.

Heim Gast Bayern München Eintracht Frankfurt Schalke 04 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Hertha BSC Bayer Leverkusen Werder Bremen RB Leipzig SC Freiburg 1. FC Nürnberg Mainz 05 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg FC Augsburg Fortuna Düsseldorf Hannover 96

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Im Tabellenkeller ist bereits alles entschieden. Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg müssen nächste Saison in Liga 2 antreten. Der VfB Stuttgart spielt in der Relegation gegen Union Berlin oder den SC Paderborn.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55 5. Bayer Leverkusen 33 64:51 13 55 6. Eintracht Frankfurt 33 59:43 16 54 7. Wolfsburg 33 54:49 5 52 8. TSG Hoffenheim 33 68:48 20 51 9. Werder Bremen 33 56:48 8 50 10. Hertha BSC 33 48:52 -4 43 11. Fortuna Düsseldorf 33 47:64 -17 41 12. 1. FSV Mainz 05 33 42:55 -13 40 13. SC Freiburg 33 41:60 -19 33 14. FC Augsburg 33 50:63 -13 32 15. Schalke 04 33 37:55 -18 32 16. VfB Stuttgart 33 32:70 -38 27 17. Hannover 96 33 30:69 -39 21 18. 1. FC Nürnberg 33 25:63 -38 19

Die Bundesliga live im TV und Livestream

Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ihr könnt alle Spiele im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Für Sky-Kunden gibt es auch einen Livestream via Sky Go.

Am Samstag beginnt die Übertragung für den 34. Spieltag bereits um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1.

Wenn ihr kein Sky-Abo habt oder den finalen Spieltag nicht live sehen könnt, habt ihr die Möglichkeit, alle Highlights kurz nach Abpfiff beim Streamingdienst DAZN zu verfolgen. Außerdem bietet Euch SPOX die Zusammenfassung ab Montag um null Uhr an.

Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Alle Spiele der Bundesliga könnt ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben allen Spieler der höchsten deutschen Spielklasse gibt es bei SPOX unter anderem Liveticker zur 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, Premier League und 3. Liga.

Darüber hinaus hat SPOX Liveticker zu anderen Events wie zum Beispiel im Tennis, Eishockey oder Basketball im Programm.

