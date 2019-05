Bundesliga, Relegation – Rückspiel: Datum, TV-Übertragung, Hinspiel und Teilnehmer

Der letzte Termin der diesjährigen Bundesliga-Saison ist das Relegations-Rückspiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. SPOX sagt euch, wann das Spiel stattfindet und wo ihr es live im TV und Livestream verfolgen könnt. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Verlauf des Hinspiels.

Nachdem am Donnerstag das Hinspiel zwischen den beiden Teams ausgetragen wurde, findet heute das Rückspiel statt.

Relegation 2019, Union gegen Stuttgart: TV-Übertragung und LIVE-STREAM

Das Relegations-Rückspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin findet am Montagabend, den 27. Mai statt. Um 20.30 Uhr trifft der Tabellendritte in der Alten Försterei auf den 16. der Bundesliga.

Um das Spiel live verfolgen zu können, benötigt es einen Eurosport-Player-Account. Eurosport hält nämlich die Rechte an der Bundesliga-Relegation, weswegen es keine Ausstrahlung im TV geben wird.

Bundesliga-Relegation: Union Berlin - VfB Stuttgart im LIVE-TICKER

Neben der Möglichkeit, das Spiel bei Eurosport im Livestream zu verfolgen, gibt es die, des Livetickers von SPOX. Dieser berichtet über die Geschehnisse auf dem Rasen und gibt Updates im Minutentakt.

Highlights zur Bundesliga-Relegation

Die Highlights können dann schon 40 Minuten nach dem Spiel auf DAZN verfolgt werden. Der Streaming-Dienst zeigt in diesem Jahr die Highlights der 1. und 2. Bundesliga. Ein besonderes Highlight hingegen werden die Live-Übertragung des Champions-League- und des Europa-League-Finals sein.

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart: Austragungsort und Schiedsrichter

Das Relegation-Rückspiel Union Berlin - VfB Stuttgart findet im Stadion an der Alten Försterei in Berlin statt. Unions Heimspielstätte hat Platz für insgesamt 21.717 Zuschauer und wird am Montagabend restlos ausverkauft sein.

Verantwortlich für die Spielleitung wird Christan Dingert sein. Folgendes Gespann steht dem 38-Jährigen zur Seite:

Assistenten: Tobias Christ, Timo Gerach

Tobias Christ, Timo Gerach Vierter Offizieller: Robert Schröder

Robert Schröder Video-Assistenten: Guido Winkmann, Florian Badstübner

Bundesliga-Relegation zwischen Union Berlin und VfB Stuttgart: Hinspiel

Union Berlin ist ein Spiel vom erstmaligen Einzug in die Bundesliga entfernt. Die Köpenicker rangen dem VfB Stuttgart ein 2:2 im Hinspiel in Baden-Wüttemberg ab. Dementsprechend würde Union ein 0:0 oder 1:1 reichen, um nächstes Jahr Bundesliga zu spielen.

Im Hinspiel konnte Union zwei Mal nach Rückständen zurückkommen und verschafftte sich so mit zwei Auswärtsoren eine aussichtsreiche Ausgangsposition.

Für den VfB heißt es dementsprechend, dass ein Sieg Pflicht ist. Das ist die klare Devise für Trainer Nico Willig und sein Team, wenn es nicht zum zweiten Mal in vier Jahren in die 2. Liga gehen soll.

Die Torschützen im Hinspiel

Minute VfB Stuttgart Union Berlin 41. 1:0 Gentner 43. 1:1 Abdullahi 51. 2:1 Gomez 68. 2:2 Friedrich

