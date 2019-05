RB Leipzig gegen FC Bayern München: Der 33. Spieltag der Bundesliga im LIVE-TICKER

Der FC Bayern muss am 33. Spieltag der Bundesliga im Fernduell mit Borussia Dortmund bei den Bullen aus Leipzig antreten. Hier könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

RB Leipzig gegen FC Bayern München im LIVE-TICKER: Vor dem Anpfiff

Vor dem Anpfiff: Blickt man auf die bisherige Bilanz, so gehen die Bayern als deutlicher Favorit auf den Platz: Nur eines von sechs Duellen verlor der FCB gegen Leipzig. Das Hinspiel, Ende Dezember letzten Jahres, gewannen die Münchner mit 1:0 nach einem Treffer von Altmeister Franck Ribery.

Vor dem Anpfiff: Dennoch wird man auf Seiten der Bullen wohl äußerst konzentriert in die Begegnung gehen, denn: Nur zwei Wochen später stehen sich beide Mannschaften im DFB-Pokal-Finale in Berlin erneut gegenüber. "Am Samstag mit gezinkten Karten zu spielen und wie Sepp Herberger 1954 gegen Ungarn mit einer B-Elf 3:8 zu verlieren, geht nicht", sagte RB-Trainer Ralf Rangnick bei einer Veranstaltung der Leipziger Volkszeitung am Montagabend: "Ein Erfolgserlebnis hat psychologische Auswirkungen fürs Pokalfinale."

Vor dem Anpfiff: Bei den Leipzigern kann man auf der anderen Seite entspannt in das Duell mit dem Rekordmeister gehen. Platz drei - und damit die direkte Qualifikation für die Champions League im nächsten Jahr - ist den Sachsen sicher, in den Meisterschaftskampf kann RB nicht mehr eingreifen.

Vor dem Anpfiff: Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen ist klar. Sollte der FC Bayern gegen die Bullen aus Leipzig gewinnen, kann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nicht mehr von Platz Eins verdrängt werden und würde vorzeitig als Meister der 56. Bundesliga-Saison fest stehen.

Vor dem Anpfiff: Herzlich willkommen zum Top-Duell des 33. Spieltags zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Anstoß der Partie ist um 15.30. Schiedsrichter ist Manuel Gräfe.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Leipzig wird Kevin Kampl nach seiner Sperre fehlen, dem Rekordmeister aus München stehen hingegen Manuel Neuer und Javi Martinez definitiv nicht zur Verfügung. Außerdem sind die Einsätze von James Rodriguez und Robert Lewandowski fraglich.

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg - Poulsen, Werner

: Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg - Poulsen, Werner FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

RB gegen FCB: Die Übertragung im TV

Alle Partien am heutigen Samstag, dementsprechend auch die Partie zwischen RB Leipzg und dem FC Bayern, werden live und in voller Länge vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Dabei kann die Begegnung entweder in der Konferenz - auf Sky Sport Bundesliga 1 HD - oder im Einzelspiel - auf Sky Sport Bundesliga 2 HD - verfolgt werden. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr. Mobilen Sky-Kunden steht mit SkyGo außerdem ein Livestream zur Verfügung.

Leipzig - Bayern: Die Übertragung auf DAZN

40 Minuten nach Abpfiff stehen die Highlights der Partie auf DAZN zum Abruf bereit. Ein Abonnement beim "Netflix des Sports" kostet lediglich 9,99 Euro, wobei man den ersten Monat absolut gratis testen kann.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Das Restprogramm

Beide Mannschaften haben noch ein schwieriges Restprogramm zu absolvieren. Nach der Partie gegeneinander muss Leipzig am 34. Spieltag auswärts gegen Werder Bremen antreten, während es die Bayern mit den Europa-League-Fightern aus Frankfurt zu tun bekommen.

RB Leipzig

Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 33 11.05.19 15.30 Uhr RB Leipzig FC Bayern München 34 18.05.19 15.30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig

FC Bayern München

Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 33 11.05.19 15.30 Uhr RB Leipzig FC Bayern München 34 18.05.19 15.30 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag

Die Bayern führen mit 74 Punkten die Tabelle an. Der heutige Gegner aus Leipzig liegt mit neun Punkten weniger auf dem dritten Rang.