Bundesliga, Live-Tabelle am 34. Spieltag: Konstellation, Meisterschaft, Abstieg

Die Entscheidung in der Bundesliga steht an. Am letzten Spieltag können sowohl der FC Bayern als auch der BVB noch Meister werden. Wer schnappt sich die Schale? Und wer kommt ins internationale Geschäft? Gleich fünf Mannschaften kämpfen um die Europokal-Plätze.

Mit unserer Live-Tabelle bleibt ihr über das aktuellen Klassement bei jedem Spielstand im Bilde.

Bundesliga: Live-Tabelle am 34. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55 5. Bayer Leverkusen 33 64:51 13 55 6. Eintracht Frankfurt 33 59:43 16 54 7. Wolfsburg 33 54:49 5 52 8. TSG Hoffenheim 33 68:48 20 51 9. Werder Bremen 33 56:48 8 50 10. Hertha BSC 33 48:52 -4 43 11. Fortuna Düsseldorf 33 47:64 -17 41 12. 1. FSV Mainz 05 33 42:55 -13 40 13. SC Freiburg 33 41:60 -19 33 14. FC Augsburg 33 50:63 -13 32 15. Schalke 04 33 37:55 -18 32 16. VfB Stuttgart 33 32:70 -38 27 17. Hannover 96 33 30:69 -39 21 18. 1. FC Nürnberg 33 25:63 -38 19

Bundesliga heute live: Tabelle, Ausgangslage, Situation

Im Tabellenkeller ist alles klar. Nürnberg und Hannover stehen als Absteiger fest. Stuttgart muss in die Relegation. Am anderen Ende des Klassements kämpfen die Bayern und der BVB um die Meisterschaft. Nur bei einer Niederlage der Bayern gegen Frankfurt und einem gleichzeitigen Sieg der Dortmunder in Mönchengladbach sichert sich die Borussia noch den Titel.

Dahinter verspricht der Showdown um die Europapokal-Plätze Spannung. Gladbach kann sich mit einem Dreier für die Champions League qualifizieren. Gleiches gilt für Leverkusen, die aber gleichzeitig noch zwei Tore in der Tordifferenz gegenüber den Fohlen aufholen müssen.

Dahinter könnten Wolfsburg und Hoffenheim bei eigener maximaler Punkteausbeute noch an der Eintracht vorbeiziehen. Damit wäre Frankfurt in der kommenden Saison nicht international vertreten.

Bundesliga: Der 34. Spieltag im Überblick