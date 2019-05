Bundesliga, Konferenz heute live: Alle Partien am 33. Spieltag im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Für einige Bundesligisten gilt es mit dem heutigen 33. Spieltag, die Weichen für die kommende Saison zu stellen. SPOX gibt euch einen Überblick zu allen anstehenden Partien, der Live-Übertragung in der Konferenz und blickt auf das heutige Top-Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München.

Bundesliga, 33. Spieltag: Heutige Begegnungen im Überblick

Insgesamt acht Spiele stehen heute Nachmittag auf dem Programm. Dabei gerät eine Partie des 33. Spieltags besonders stark in den Fokus: RB Leipzig gegen Bayern München. Während die Leipziger noch um den zweiten Tabellenplatz kämpfen, können sich die Bayern schon heute zum Meister krönen.

© getty

Aber auch der Tabellenkeller hat so einige spannende Duelle zu bieten. Die beiden Tabellenschlusslichter Nürnberg und Hannover 96 hoffen weiterhin auf die Relegation. Um dies möglich zu machen, ist jedoch ein Fehltritt des VfB Stuttgart gegen Wolfsburg in Form eines Unentschiedens oder einer Niederlage unerlässlich.

Diese Begegnungen stehen heute am 33. Spieltag der Bundesliga an:

Anpfiff Heim-Team Gast-Team 15:30 TSG Hoffenheim Werder Bremen 15:30 Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 15:30 Bayer 04 Leverkusen Schalke 04 15:30 RB Leipzig FC Bayern 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 15:30 FC Augsburg Hertha BSC 15:30 Hannover 96 SC Freiburg 15:30 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach

Eintracht Frankfurt kommt nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Europa League erst am morgigen Sonntag zum Einsatz. Das Aufeinandertreffen Eintracht Frankfurt - Mainz 05 bildet gleichzeitig die letzte Paarung am 33. Spieltag.

Bundesliga, Konferenz live: Heute Live-Konferenz im TV/LIVESTREAM

Auch am heutigen Bundesliga-Samstag ist wieder das Pay-TV mit von der Partie. Sky überträgt dabei alle Einzelspiele, mit Beginn um 15.10 Uhr, live sowie in voller Länge. Außerdem kümmert sich Sky um die Berichterstattung aller Live-Partien in Form der Original-Konferenz.

Die Vorberichte zu den acht anstehenden Partien beginnen bereits ab 13.30 Uhr. Dann meldet sich folgendes Sky-Personal live aus dem Unterföhringer Bundesliga-Studio:

Moderatorin: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder & Dietmar Hamann

Mit Anpfiff um 15.30 Uhr strahlt Sky die Live-Konferenz mit allen Samstagsspielen auf Sky Sport Bundesliga 1 aus. Darüber hinaus können Sky-Kunden das Live-Geschehen an jedem neuen Spieltag via Livestream bei Sky Go miterleben, sodass alle Partien auch von unterwegs abrufbar sind.

Das Topspiel RB Leipzig - FC Bayern wird von Wolff-Christoph Fuss kommentiert und auf Sky Sport Bundesliga 2 ausgestrahlt.

Bundesliga am 33. Spieltag - Konferenz: Alle Spiele heute im LIVETICKER

Neben dem einzelnen Livestream könnt ihr ebenfalls den SPOX-Liveticker bequem von unterwegs beispielsweise per Smartphone oder Tablett abrufen. Mittels Liveticker bleibt ihr immer und überall bezüglich der Live-Ergebnisse aller Spiele am 33. Spieltag auf dem Laufenden.

SPOX tickert die Live-Einzelspiele genauso wie alle acht Live-Begegnungen in der gebündelten Konferenz, welche euch den Gesamt-Überblick liefert.

Zur Live-Konferenz bei SPOX am 33. Spieltag der Bundesliga geht's hier lang.

Bundesliga 2018/19: Alle Highlights kurz nach Abpfiff

Selbst nach Spielende muss mit Bewegtbild-Inhalten aus der Bundesliga nicht Schluss sein. Immerhin liefert DAZN nur 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights von den acht Begegnungen in Form von einzelnen Clip-Zusammenfassungen.

Eine derartige Highlight-Berichterstattung bietet DAZN immer 40 Minuten nach Spielende jeder Partie der 1. und 2. Bundesliga an. Lädt DAZN die Highlight-Clips einmal auf der Plattform hoch, bleiben diese dauerhaft abrufbar, sodass man sich keine Sorgen um eine mögliche Löschung einzelner Spiel-Highlights machen muss.

DAZN versorgt euch nicht nur mit Nachberichterstattungen aus der Bundesliga, sondern produziert ebenso Live-Inhalte aus Europas Top-Ligen (Spanien, Italien, England, Frankreich).

RB Leipzig gegen FC Bayern: Daten zum Topspiel am vorletzten Spieltag

Ab 15.30 Uhr steigt aus Sicht des FC Bayern das vielleicht entscheidende Meisterschaftsspiel gegen RB Leipzig. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig, wo die Bayern zuletzt am 27. Spieltag der Spielzeit 2017/18 gegen die Roten Bullen mit 1:2 verloren.

Das Hinrunden-Duell konnte der FCB vor heimischen Zuschauern in der Allianz Arena mit 1:0 für sich entscheiden.

Der geborene Berliner Manuel Gräfe fungiert heute Nachmittag als Unparteiischer. Dieses sechsköpfige Schiedsrichter-Gespann leitet das anstehende Duell in Leipzig: