Bundesliga-Endspurt 2019: Das Restrogramm des FC Bayern und Borussia Dortmund

Die Bundesliga geht in ihre heiße Phase. 32 Spieltage sind schon ausgetragen, zwei sind noch zu spielen. Mit dem FC Bayern und dem BVB haben nur noch zwei Mannschaften Chancen auf den Meistertitel. SPOX präsentiert das Restprogramm beider Teams.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Die Ausgangslage

Durch das späte Unentschieden gegen Werder Bremen und dem kurz zuvor eingefahrenen 3:1-Heimerfolg der Bayern gegen Hannover 96, ist Dortmunds Rückstand auf den Spitzenreiter aus München auf vier Punkte angewachsen. Der BVB muss in den beiden noch ausstehenden Spielen gegen Düsseldorf und Mönchengladbach somit sechs Punkte holen, da das Torverhältnis von +52 zu +34 klar für den FCB spricht.

Dem amtierenden Meister reichen hingegen wohl zwei Punkte aus zwei Spielen, um den siebten Meistertitel in Folge klar zu machen. Sollte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac die Begegnung am kommenden Wochenende gegen Leipzig gar für sich entscheiden können, wäre man einen Spieltag vor Schluss bereits nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Die Bundesliga-Tabelle nach 32 von 34 Spieltagen

Bei noch zwei zu spielenden Partien liegen die Bayern aktuell vier Punkte vor dem BVB.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 83:31 52 74 2. Borussia Dortmund 32 76:42 34 70 3. RB Leipzig 32 62:27 35 65 4. Eintracht Frankfurt 32 59:41 18 54 5. Bayer Leverkusen 32 63:50 13 54 6. Borussia M'gladbach 32 51:40 11 52 7. Wolfsburg 32 54:46 8 52 8. TSG Hoffenheim 32 68:47 21 51

FC Bayern München: Das Bundesliga-Restprogramm

Die Bayern müssen nächste Woche bei RB Leipzig ran, ehe es am letzten Spieltag zuhause gegen Frankfurt geht.

Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 33 Sa., 11.05.19 15.30 Uhr RB Leipzig FC Bayern München 34 Sa., 18.05.19 15.30 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund: Das Bundesliga-Restprogramm

Am 33. Spieltag empfängt der BVB die Fortuna aus Düsseldorf. Am letzten Spieltag ist man in Mönchengladbach zu Gast.

Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 33 Sa., 11.05.19 15.30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 34 Sa., 18.05.19 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

FC Bayern: Das Restprogramm im DFB-Pokal

Der FCB steht im diesjährigen DFB-Pokal-Finale im Olympiastadion in Berlin. Gegner ist - wie schon am 32. Spieltag - RB Leipzig.

Runde Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Finale Sa., 25.05.19 20 Uhr RB Leipzig FC Bayern München

Dortmund: Das Restprogramm im DFB-Pokal

Borussia Dortmund ist im DFB-Pokal nicht mehr vertreten. Der BVB verlor sein Achtelfinalspiel gegen Werder Bremen mit 5:7 nach Elfmeterschießen.

FCB: Das Restprogramm in der Champions League

In der diesjährigen Champions-League-Saison mussten die Bayern die Segel nach einer 1:3-Niederlage im Achtelfinale gegen den FC Liverpool streichen. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen.

BVB: Das Restprogramm in der Champions League

Auch hier war im Achtelfinale Schluss. Einem 0:3 im Hinspiel folgte eine 0:1-Heimniederlage gegen Tottenham Hotspur.