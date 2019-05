Bundesliga 2018/19: So wird der FC Bayern München heute Deutscher Meister

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison hat der FC Bayern München heute die Chance, sich eine weitere Meisterschaft zu sichern. Was der Rekordmeister hierfür tun muss, erklärt euch SPOX.

Wer wird deutscher Meister? Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaue dir bereits kurz nach Spielende alle Highlights des 34. Spieltags in der Bundesliga an.

FC Bayern München: So wird der FCB heute Deutscher Meister

Der Rekordmeister hat die beste Ausgangsposition und kann heute aus eigener Kraft die Meisterschaft holen. Im Falle eines Patzers könnte Verfolger Borussia Dortmund aber noch vorbeiziehen.

Der FC Bayern München wird Meister ...

bei einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt oder ...

... bei einem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, wenn der BVB nicht mit mindestens 17 Toren Vorsprung bei Borussia Mönchengladbach gewinnt oder ...

... bei einer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, wenn Borussia Dortmund nicht bei Borussia Mönchengladbach gewinnt.

Bundesliga, Tabelle: Die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag

Bereits vor dem letzten Spieltag steht fest, dass der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 in die 2. Bundesliga absteigen. Der VfB Stuttgart muss in die Relegation.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 83:31 52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 35 73 3. RB Leipzig 33 62:27 35 66 4. Borussia M'gladbach 33 55:40 15 55 5. Bayer Leverkusen 33 64:51 13 55 6. Eintracht Frankfurt 33 59:43 16 54 7. Wolfsburg 33 54:49 5 52 8. TSG Hoffenheim 33 68:48 20 51 9. Werder Bremen 33 56:48 8 50 10. Hertha BSC 33 48:52 -4 43 11. Fortuna Düsseldorf 33 47:64 -17 41 12. 1. FSV Mainz 05 33 42:55 -13 40 13. SC Freiburg 33 41:60 -19 33 14. FC Augsburg 33 50:63 -13 32 15. Schalke 04 33 37:55 -18 32 16. VfB Stuttgart 33 32:70 -38 27 17. Hannover 96 33 30:69 -39 21 18. 1. FC Nürnberg 33 25:63 -38 19

Bundesliga, 34. Spieltag mit Bayern und dem BVB

Der FC Bayern München empfängt heute um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt, das selbst noch um die Qualifikation für die Champions League kämpft. Parallel gastiert der BVB bei Borussia Mönchengladbach.

Heim Gast Bayern München Eintracht Frankfurt Schalke 04 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Hertha BSC Bayer Leverkusen Werder Bremen RB Leipzig SC Freiburg 1. FC Nürnberg Mainz 05 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg FC Augsburg Fortuna Düsseldorf Hannover 96

Saison 2011/12: Die letzte Bayern-Mannschaft, die nicht Meister wurde © getty 1/22 In der Saison 2011/12 wurde der FC Bayern München letztmals nicht Meister. Wer dafür verantwortlich war? Der damalige Kader im Überblick. © getty 2/22 TOR - Manuel Neuer (52 Pflichtspiele in der Saison 2011/12): Für den damals 26-Jährigen war es die erste Saison beim FC Bayern. Heute ist Neuer 33 und steht noch immer im Tor der Münchner, mit denen er seitdem sechs Meistertitel gewinnen konnte. © getty 3/22 Hans-Jörg Butt (3 Pflichtspiele): Der damalige Ersatzkeeper beendete seine Karriere nach der Saison 11/12 in München. Seit seinem Karriereende arbeitet Butt im familieneigenen Verladesystemunternehmen "BUTT Verladerampen und Industrietore". © getty 4/22 VERTEIDIGUNG - Philipp Lahm (50 Pflichtspiele): Lahm spielte noch bis zum Ende der Saison 2016/17 bei den Bayern und beendete anschließend seine erfolgreiche Karriere. Heute ist er Chef des Organisationskomitees der EM 2024. © getty 5/22 Holger Badstuber (50 Pflichtspiele): Badstuber verließ den FCB in der Winterpause der Saison 16/17 zunächst Richtung Schalke, bevor er zur Saison 17/18 nach Stuttgart wechselte. Sein Vertrag dort läuft bis 2021. © getty 6/22 Jerome Boateng (48 Pflichtspiele): Der mittlerweile 30-jährige Boateng spielt nach wie vor bei den Bayern. Sein aktueller Vertrag läuft bis Juni 2021. 2014 wurde er in Brasilien Weltmeister. © getty 7/22 David Alaba (47 Pflichtspiele): Seit 2011 steht der mittlerweile 26-Jährige im Profikader der Bayern. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2021. © getty 8/22 Rafinha (35 Pflichtspiele): Er wird die Bayern nach der Saison verlassen - wohin, ist noch unklar. © getty 9/22 Daniel van Buyten (22 Pflichtspiele): Er blieb noch eine weitere Saison bei den Bayern und gewann das Triple, bevor er seine Karriere beendete. Seit 2015 ist er Vize-Präsident und Berater von Standard Lüttich. © getty 10/22 Diego Contento (15 Pflichtspiele): Contento zog es zur Saison 14/15 nach Bordeaux und 18/19 zu Fortuna Düsseldorf, wo er sich momentan von einem Kreuzbandriss erholt. Sein Vertrag bei der Fortuna läuft bis 2020. © getty 11/22 MITTELFELD - Thomas Müller (53 Pflichtspiele): Der Münchner schlechthin. Nach wie vor einer der Leistungsträger bei den Bayern. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft noch bis Juni 2021. © getty 12/22 Toni Kroos (51 Pflichtspiele): Bis 2014 stand Kroos bei den Bayern auf dem Feld. Dann zog es ihn zu den Königlichen nach Madrid, wo er bis heute Stammspieler ist und zuletzt drei Mal in Folge die Champions League gewann. © getty 13/22 Franck Ribery (50 Pflichtspiele): Der Franzose wird den FC Bayern nach dieser Saison verlassen, seine Karriere allerdings fortführen. Ribery gewann fünf Mal den DFB-Pokal und acht Mal die deutsche Meisterschaft. © getty 14/22 Luiz Gustavo (46 Pflichtspiele): Nach drei Spielzeiten bei den Bayern wechselte Gustavo zur Saison 13/14 nach Wolfsburg. Seit zwei Jahren spielt er in Frankreich bei Olympique Marseille. © getty 15/22 Anatoliy Tymoshchuk (39 Pflichtspiele): Tymoshchuk spielte noch eine Saison bei den Bayern. Heute ist der mittlerweile 40-Jährige Co-Trainer bei Zenit St. Petersburg in der ersten russischen Liga. © getty 16/22 Arjen Robben (36 Pflichtspiele): Der Niederländer spielt in diesem Jahr seine zehnte Saison bei den Bayern. Im Dezember 2018 hat er angekündigt, den Verein im Sommer zu verlassen. Wohin? Unklar. © getty 17/22 Bastian Schweinsteiger (36 Pflichtspiele): Nach 14 Spielzeiten in München zog es ihn 2015 zu Manchester United. Heute spielt er in den USA bei Chicago Fire. © getty 18/22 Danijel Pranjic (14 Pflichtspiele): Unmittelbar nach der Saison verließ der Kroate den FC Bayern München. Pranjic spielt heute in Zypern beim Erstligisten FC Anorthosis Famagusta © getty 19/22 ANGRIFF - Mario Gomez (52 Pflichtspiele): Er blieb noch eine weitere Spielzeit in München und gewann das Triple mit den Bayern. Heute spielt der 30-Jährige bei seinem Jugendverein VfB Stuttgart. Er hat Vertrag bis 2020. © getty 20/22 Ivica Olic (29 Pflichtspiele): Der Kroate beendete seine Karriere 2017 bei 1860 München. Heute ist Olic Co-Trainer des kroatischen Nationalteams und wurde 2018 Vize-Weltmeister. © getty 21/22 Nils Petersen (15 Pflichtspiele): Petersen zog es nach der Saison 11/12 zunächst nach Bremen, wo er zwei Spielzeiten verbrachte. Heute spielt er beim SC Freiburg und ist unter Christian Streich im Sturm gesetzt. © getty 22/22 TRAINER - Jupp Heynckes: Der Triple-Trainer von 2013 kam von Oktober 2017 bis Mai 2018 zurück an die Isar.

Bundesliga: 34. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

Pay-TV-Sender Sky hat sich exklusiv die Übertragungsrechte für die Bundesliga gesichert und übeträgt auch am 34. Spieltag alle Spiele live und in voller Länge. Als Sky-Kunde könnt ihr zwischen der Original-, der Meister-Konferenz und allen neun Einzelspielen wählen. Sky geht ab 13.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung und bietet seinen Abonnenten mit Sky Go auch einen Livestream an.

Alternativ könnt ihr alle Entscheidungen des letzten Spieltags auch im umfangreichen Liveticker bei SPOX verfolgen. Auch hier habt ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen sowie der Konferenz. Hier geht's zum Liveticker aller Partien in der Konferenz. So verpasst ihr nichts aus den Bundesliga-Stadien.