Schalke - News und Gerüchte: S04 ist offenbar an Zagreb-Keeper interessiert

Schalke 04 ist offenbar an Zagreb-Keeper interessiert

Der FC Schalke 04 ist nach Bild-Informationen an Dinko Horkas von Dinamo Zagreb dran. Der 20-jährige Keeper spielt aktuell noch in der U19 Dinamos, mit der er zuletzt in der UEFA Youth League überzeugte und erst im Viertelfinale am FC Chelsea scheiterte. Horkas Vertrag läuft bis 2020.

Die Schalker könnten sich damit auf einen Abgang von Stammtorwart Alex Nübel vorbereiten. Er wird momentan beim FC Bayern München gehandelt.

Stambouli zum Revierderby: "Am Samstag ist Krieg"

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) steht das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB an. Schalkes Benjamin Stambouli sagte dazu gegenüber der Bild: "Ich glaube, dass wir die Saison mit einem Sieg zumindest ein bisschen retten können. Ein Sieg wäre ein gutes Geschenk für die Fans! Die Vorbereitung auf ein Derby ist anders als sonst. Von Montag an weißt du, dass am Samstag Krieg ist."

