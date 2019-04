FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute live: Das Bundesliga-Freitagsspiel im LIVE-TICKER

Zum Auftakt des 31. Spieltags der Bundesliga gastiert Bayer Leverkusen beim FC Augsburg. Hier könnt ihr das Freitagsspiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, ab 20 Uhr verpasst ihr hier im LIVE-TICKER nichts.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Anpfiff, Stadion

Vor Beginn: Austragungsort der Begegnung zwischen dem FCA und der Werkself ist die WWK-Arena in Augsburg. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen heute live: TV-Übertragung, Livestream

Sky und Eurosport haben sich die Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga-Spiele gesichert. Während Sky alle Spiele am Samstag und Sonntag in voller Länge zeigt, überträgt Eurosport die Freitagabend- sowie Montagabendbegegnungen.

So ist auch das Duell zwischen Augsburg und Leverkusen bei Eurosport zu sehen. Genauer gesagt läuft die Partie im kostenpflichtigen Angebot bei Eurosport 2 HD Extra. Darüber hinaus bietet der Sender auch einen Livestream über den ebenfalls kostenpflichtigen Eurosport Player an.

Augsburg - Bayer Leverkusen: Highlights

Wer kein Abonnent ist, jedoch visuelle Eindrücke von der Partie haben möchte, kann diese auf DAZN abrufen. Ab 23 Uhr ist die Spielzusammenfassung beim Online-Streamingportal abrufbar.

DAZN ist im ersten Monat gratis, danach kostet eine Mitgliedschaft 9,99 Euro. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.

FC Augsburg vs. Leverkusen: Duelle, Spiele

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bundesliga Sa. 08.12.2018 Bay. Leverkusen FC Augsburg 1:0 Bundesliga Sa. 31.03.2018 Bay. Leverkusen FC Augsburg 0:0 Bundesliga Sa. 04.11.2017 FC Augsburg Bay. Leverkusen 1:1 Bundesliga Fr. 17.02.2017 FC Augsburg Bay. Leverkusen 1:3 Bundesliga Mi. 21.09.2016 Bay. Leverkusen FC Augsburg 0:0

Augsburg gegen Leverkusen heute live: Vorschau

Der Trainerwechsel beim FC Augsburg hat sich bislang ausgezahlt. Mit Martin Schmidt an der Seitenlinie machten die Augsburger am vergangenen Spieltag durch den 6:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Mit einem weiteren Sieg gegen die Werkself könnte dieser bereits drei Runden vor Schluss auch rein rechnerisch unter Dach und Fach gebracht werden.

Leverkusen dagegen kämpft noch um einen internationalen Startplatz. Bayer liegt aktuell nur zwei Punkte hinter Hoffenheim und könnte sich mit einem Dreier an den Kraichgauer vorbei auf Rang sechs schieben. Dann wäre die Truppe von Peter Bosz zumindest vorübergehend auch punktgleich mit Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag