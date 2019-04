BVB-Restprogramm in der Bundesliga: Der Spielplan und alle Gegner von Borussia Dortmund

Der Kampf um die Meisterschaft ist in der Bundesliga so spannend wie lange nicht mehr. Borussia Dortmund und den FC Bayern München trennen nur vier Punkte - wobei der BVB ein Spiel weniger bestritten hat. Beide Vereine liefern sich ein spannendes Fernduell und SPOX liefert euch einen Überblick über das Restprogramm und die kommenden Spiele des BVB.

Eine dramatische Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende zu. Fünf Spiele sind noch zu absolvieren und Borussia Dortmund liefert sich einen spannenden Zweikampf mit dem FC Bayern München. Der BVB kann sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren und wir blicken auf die aktuelle Situation des Tabellenzweiten.

Das Restprogramm des BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund

Vor zwei Spieltagen gab es für den BVB eine bittere Niederlage gegen den FC Bayern München. In der Allianz Arena kamen die Schwarz-Gelben mit 0:5 unter die Räder und verloren somit die Tabellenführung an die Bayern. Am vergangenen Spieltag besiegte Borussia Dortmund jedoch den FSV Mainz 05 mit 2:1 und bleibt den Münchenern deshalb weiterhin auf den Fersen.

Die nächsten fünf Spiele in der Bundesliga werden also spannend für den BVB, vor allem weil noch unangenehme Gegner auf Borussia Dortmund warten. In der nachfolgenden Tabelle könnt Ihr euch ein Bild des Spielplans machen, die Spiele des FC Bayern München findet ihr hier.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 20.04.19 Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund Sa., 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 Sa., 04.05.19 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund Sa., 11.05.19 Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Sa., 18.05.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

BVB: Die aktuelle Form und die vergangenen fünf Spiele

Borussia Dortmund scheint ein wenig den Elan und die bestechende Form der hervorragenden Hinrunde verloren zu ahben, holt allerdings die nötigen Siege. Allein im direkten Duell mit dem FC Bayern gab es einen herben Dämpfer für die Mannschaft von Lucien Favre. Hier ein Überblick der vergangenen fünf Spiele des BVB.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis Sa., 09.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfB Stuttgart 3:1 Sa., 16.03.19 Bundesliga Hertha BSC Borussia Dortmund 2:3 Sa., 30.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2:0 Sa., 06.04.19 Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund 5:0 Sa., 13.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FSV Mainz 05 2:1

Borussia Dortmund in der Champions League

In der Champions League ist der BVB bereits ausgeschieden. Der jetztige Halbfinalist Tottenham Hotspur besiegte die Schwarz-Gelben mit 3:0 und 1:0. Das Ausscheiden in der Königsklasse erlaubt es dem BVB nun allerdings sich voll und ganz auf die Liga zu konzentrieren.

Alle Halbfinal-Termine der UEFA Champions League in der Übersicht:

Datum Anpfiff Heim Gast 30.04.19 21 Uhr Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam 08.05.19 21 Uhr Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur 01.05.19 21 Uhr FC Barcelona FC Liverpool 07.05.19 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona

DFB-Pokal: BVB bereits ausgeschieden

Im DFB-Pokal schied der BVB in dieser Spielzeit bereits in der dritten Runde aus. Gegen den SV Werder Bremen scheiterte Borussia Dortmund im Elfmeterschießen.

Kommende Termine des DFB-Pokals:

Runde Datum Halbfinale 23./24. April Finale 25. Mai

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga: BVB auf Platz 2

In der Tabelle der Bundesliga liegt der BVB aktuell mit 66 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der FC Bayern München hat mit 67 Punkten die Nase knapp vorn.