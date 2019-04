BVB, News und Gerüchte: Otto Addo wohl vor Rückkehr zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund arbeitet offenbar an einer Rückkehr von Otto Addo in eine koordinierende Rolle. BVB-Leihgabe Alex Isak schießt die Eredivisie kurz und klein und Marius Wolf muss ziemlich runde Tagessätze für das Fahren ohne Führerschein überweisen.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Otto Addo steht offenbar vor Rückkehr

Otto Addo steht einem Bericht des kicker zufolge vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Der Ex-Profi soll demnach eine koordinierende Rolle einnehmen und künftig den Nachwuchs besser mit dem Lizenzbereich verknüpfen. Darüber hinaus soll er auch eine Funktion als Trainer übernehmen.

Addo spielte von 1999 bis 2005 für Dortmund und sicherte sich 2003 einen Platz im Herzen der Fans als er mit gerissenem Kreuzband ein Tor gegen Austria Wien erzielte. Insgesamt absolvierte er 98 Pflichtspiele im Dress des BVB, ehe es ihn nach Mainz und anschließend nach Hamburg zog.

Zuletzt war Addo als Co-Trainer unter Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach involviert. Mit dem bevorstehenden Abschied des Cheftrainers wird wohl auch Addo die Fohlen verlassen. Davon dürfte der BVB nun profitieren.

Borussia Dortmund: Das Restprogramm in der Bundesliga

Datum Uhrzeit Heim Gast 21.04. 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Dortmund 27.04. 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 04.05. 18.30 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund 11.05. 15.30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 18.05. 15.30 Uhr Mönchengladbach Borussia Dortmund

BVB-Leihgabe Alex Isak treffsicherer als Ronaldo, Suarez und Zlatan

Während der BVB im Meisterschaftskampf in Anbetracht seiner defensiven Wehen gerade jedes Tor gebrauchen könnte, trifft eine Leihgabe in den Niederlanden gerade wie sie will. Alexander Isak hat bei Willem II voll eingeschlagen und stellt mit seinen Leistungen sogar Stürmer-Ikonen wie Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic oder Luis Suarez in den Schatten.

Seit seinem Wechsel im Winter erzielte Isak in seinen ersten zwölf Spielen zwölf Treffer. Das gelang noch nie zuvor einem Ausländer in der höchsten Spielklasse in den Niederlanden. Auch am Sonntag war er beim 2:0 gegen Zwolle erfolgreich, zudem steuerte er noch einen Assist bei.

Stand jetzt steht für den 19-Jährigen im Sommer eine Rückkehr zum BVB an, wo er bislang lediglich 13-mal bei den Profis eingesetzt wurde und dabei ein Tor vorzuweisen hat.

Einzelkritiken und Noten zu Borussia Dortmund gegen Mainz 05 © getty 1/15 Nach dem 0:5 gegen die Bayern zeigt der BVB über 60 Minuten gegen Mainz eine gute Leistung. Dann brechen die Schwarz-Gelben plötzlich ein. Bürki rettet die Borussia in der Schlussphase. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken zu den Dortmundern. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: In der ersten Halbzeit beschäftigungslos. Dann wurde der Druck der Mainzer größer. Beim Gegentor machtlos aber in der Schlussphase überragend und mit mehreren Weltklasse-Reflexen. Note 1,5. © getty 3/15 MARIUS WOLF: Sehr engagiertes Spiel von Wolf, der seine Aktionen mit hoher Dynamik und viel Risiko angegangen ist. Toller Pass vor dem 1:0. Note: 3. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Unglücklich in den Zweikämpfen und mit so manch einer Ungenauigkeit im Passspiel. Agierte in der zweiten Halbzeit nahezu körperlos. Der schwächste Dortmunder am heutigen Abend. Note: 4,5. © getty 5/15 MANUEL AKANJI: Sehr robust und zuverlässig im Zweikampfverhalten. Zeigte bei längeren Bällen Ungenauigkeiten. In der zweiten Halbzeit nervös. Note: 3,5. © getty 6/15 ABDOU DIALLO: Weitaus zurückhaltender als Wolf auf der anderen Seite. Hatte in der zweiten Halbzeit große Probleme mit Baku und dem aufrückenden Donati. Note: 4. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Wieder einmal der Anführer des Teams und traf die richtigen Entscheidungen, wenn es darum ging, mit nach vorne zu gehen oder abzusichern. In der zweiten Halbzeit ging seine Ruhe und Spielkontrolle ab. Note: 3,5. © getty 8/15 THOMAS DELANEY: Sehr gute Laufwege in die richtigen Räume. Hatte ein hervorragendes Timing im Zweikampfverhalten und verantwortete einen Großteil des 2:0. Im zweiten Durchgang mit langen Wegen, aber wenigen Ballaktionen. Note: 2,5. © getty 9/15 JAKOB BRUUN-LARSEN: War sehr bemüht und ging lange Wege. Allerdings auch wenig in Angriffen mit Abschlüssen involviert. Etwas unglücklich in seinen Aktionen. Note: 4. © getty 10/15 MARCO REUS: Wollte vorangehen und von Anfang an durch hohe Laufbereitschaft im Pressing Druck ausüben. Ihm fehlte in den Ballaktionen das Glück bei Pässen und Abschlüssen im letzte Drittel. Note: 4. © getty 11/15 JADON SANCHO: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sancho bewies ein hervorragendes Timing bei den Angriffen des BVB und bewegte sich mit seinen Läufen stets in unangenehm zu verteidigende Räume. Note: 2. © getty 12/15 MARIO GÖTZE: Wahnsinnig großer Bewegungsradius. Götze war extrem agil und strahlte große Spielfreude aus. Hatte seine Finger bei beiden Toren im ersten Durchgang im Spiel. Hier und da fehlte aber auch mal das Glück. Note: 2,5. © getty 13/15 MAXIMILIAN PHILIPP: Kam nach 72 Minuten für Bruun Larsen. Verheerende Körpersprache und mit enormen Zuteilungsproblemen. Donati sah gegen ihn aus wie ein Weltklasse-Außenverteidiger aus. Keine Bewertung. © getty 14/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam in der 78. Minute für Wolf und sollte durch seine körperliche Präsenz Stabilität verleihen. Flankenbälle gingen aber meist auf die andere Verteidigungsseite. Keine Bewertung. © getty 15/15 ÖMER TOPRAK: Kam in der 89. Minute für Götze und zitterte nur noch mit. Verlor seinen einzigen Luftzweikampf. Keine Bewertung.

Marius Wolf: 30 Tagessätze a 6.666 Euro

Satte 200.000 Euro Geldstrafe und zwei Monate Fahrverbot erhielt Marius Wolf wegen Fahrens ohne Führerschein. Eine stattliche Strafe für den Außenbahnspieler vom BVB, der sich von dem Vorfall beim Spiel gegen Mainz nichts hat anmerken lassen.

Der 23-Jährige muss nun 30 Tagessätze a 6.666 Euro zahlen. Wolf war am 24. März 2018 von der Polizei auf der A3 im Landkreis Kitzingen gestoppt worden. Dabei kam heraus, dass aufgrund eines früheren Vergehens ein Fahrverbot bestand.