BVB: Das Restprogramm von Borussia Dortmund in der Bundesliga

Sieben Spiele stehen für Borussia Dortmund in dieser Saison noch an. SPOX gibt euch einen Überblick, auf wen der BVB in den restlichen Partien der Bundesliga noch antreten muss.

Drei Siege in Folge konnte Borussia Dortmund in der Bundesliga zuletzt verzeichnen. Dank des 2:0-Erfolgs am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg und des zeitgleichen 1:1 des FC Bayern München beim SC Freiburg geht der BVB nun als Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung in das Spitzenspiel gegen den FCB am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER).

BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga

Borussia Dortmund hat auch nach dem Top-Duell gegen den FC Bayern noch schwere Partien vor der Brust. Das Team von Lucien Favre muss noch das immer brisante Derby gegen den FC Schalke 04 spielen, reist noch zu Werder Bremen und gastiert am letzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund in der Champions League

In der Champions League konnte der BVB die 0:3-Niederlage im Achtelfinale bei Tottenham Hotspur nicht mehr wettmachen. Auch das Rückspiel am 5. März ging mit 0:1 vor heimischem Publikum verloren.

In der Gruppenphase konnte sich der BVB noch gegen Atletico Madrid, AS Monaco und den FC Brügge als Gruppenerster durchsetzen.

Runde Datum Viertelfinale, Hinspiele 9./10. April 2019 Viertelfinale, Rückspiele 16./17. April 2019 Halbfinale, Hinspiele 30. April/1. Mai 2019 Halbfinale, Rückspiele 7./8. Mai 2019 Finale in Madrid 1. Juni 2019

Borussia Dortmund im DFB-Pokal

Durch die 5:7-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Werder Bremen ist der BVB aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Davor gewannen die Dortmunder in der 1. Runde bei Greuther Fürth (2:1 n.V.) und anschließend zu Hause gegen Union Berlin (3:2 n.V.).

© getty

BVB: Das Restprogramm im Überblick

So sieht das Restprogramm des BVB in dieser Saison aus:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 06.04.19 Bundesliga Bayern München Borussia Dortmund Sa., 13.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Sa., 20.04.19 Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund Sa., 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 Sa., 04.05.19 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund Sa., 11.05.19 Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Sa., 18.05.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 28. Spieltag