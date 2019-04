Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen heute im LIVETICKER

Zum Abschluss des 28. Spieltags empfängt Borussia Mönchengladbach heute Abend den SV Werder Bremen. Den kompletten Spielverlauf könnt ihr hier im LIVETICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Werder Bremen reist mit dem Rückenwind von drei Bundesligasiegen in Folge und dem Einzug ins Pokalhalbfinale an. Gladbach dagegen hat in den letzten vier Heimspielen gerade einen Punkt geholt.

Vor Beginn: Gladbach und Bremen haben gute Chancen auf die Qualifikation für die Europa League.Borussia Mönchengladbach steht im Moment auf dem fünften Tabellenplatz, der direkt in die EL führt. Werder hat als Siebter noch Boden gutzumachen.

Vor Beginn: Der torgefährlichste Borussia-Spieler der laufenden Bundesliga-Saison ist Alassane Plea (11 Tore). Beim SV Werder Bremen kommt Max Kruse auf 10 Saison-Tore. Werders zweitbester Schütze ist Milot Rashica (8).

Vor Beginn: Beim letzten Aufeinandertreffen in der Hinrunde gewann Gladbach mit 3:1 in Bremen.

Vor Beginn: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird heute um 18 Uhr im Borussia-Park angepfiffen.

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager, der von seinen Assistenten Tobias Reichel und Sasche Thielert unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Sören Storks.

Bor. Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Mögliche Aufstellungen

Dieter Hecking muss für das anstehende Heimspiel auf Doucoure (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Mayer (Kreuzbandriss) und Traore (Aufbautraining nach Eingriff im Leistenbereich) verzichten.

Bei seinem Gegenüber, Florian Kohfeldt, sind abgesehen von Fin Bartels (Oberschenkelverletzung) alle Mann an Bord.

Bor. Mönchengladbach - Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Zakaria, Hofmann - Herrmann, Stindl, Plea

Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Zakaria, Hofmann - Herrmann, Stindl, Plea Bor. Mönchengladbach - Voraussichtliche Aufstellung: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - M. Kruse - J. Eggestein, Rashica

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen im TV und LIVESTREAM

Das Bundesliga-Duell Bor. Mönchengladbach - Werder Bremen wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Martin Groß kommentiert die Partie mit Beginn der Live-Übertragung um 17.30 Uhr.

Die Sonntagspartie der Bundesliga ist aber nicht nur im TV zu sehen, sondern ebenso im Livestream bei Sky Go abrufbar sein.

40 Minuten nach Abpfiff steht die Partie, wie gewohnt, beim Streaming-Portal DAZN zur Verfügung.

Bundesliga: Tabelle vor Beginn der Partie BMG - SVW

Tabellen-Stand vor Beginn der Partie Bor. Mönchengladbach gegen Werder Bremen: