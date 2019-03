TSG Hoffenheim gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Drei Spiele stehen am 25. Spieltag der Bundesliga noch aus. Eines davon ist 1899 Hoffenheim vs. FC Nürnberg. SPOX informiert euch über die Live-Übertragung des Spiels im TV und Livestream. Außerdem gibt es hier alle Fakten zum Spiel

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge darf die TSG 1899 Hoffenheim heute wieder vor heimischem Publikum in Sinsheim ran. Mit einem Sieg wäre das Team von Julian Nagelsmann wieder in Schlagdistanz zu den Europa-League-Anwärtern Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Die TSG 1899 Hoffenheim geht gegen den 1. FC Nürnberg als haushoher Favorit ins Spiel, denn beim Club läuft nichts zusammen. Der Tabellenletzte aus Franken wartet seit 18 Spielen auf einen Sieg und ist in der Offensive beklagenswert harmlos.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg: Daten und Fakten zum Spiel

Die Partie TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg wird heute um 15.30 Uhr in Hoffenheims PreZero-Arena angepfiffen. Folgendes Schiedsrichter-Gespann hat die DFL dafür festgelegt:

Schiedsrichter: Christian Dingert

Linienrichter: Tobias Christ, Timo Gerach

Vierter Offizieller: Thorsten Schiffner

Video-Assistenten: Guido Winkmann, Dr. Martin Thomsen

© getty

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg heute live im TV und im LIVESTREAM

Im Free-TV wird die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FCN nicht zu sehen sein. Für Live-Bilder von allen Bundesliga-Spielen sorgen in dieser Saison Sky und Eurosport.

Die Partie TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg überträgt heute ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky. Zu sehen ist das Spiel im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und im Livestream auf Sky Go. Eine Stunde vor Spielbeginn meldet sich Kommentator Jonas Friedrich live aus Sinsheim.

TSG Hoffenheim gegen FC Nürnberg live: Highlights und LIVETICKER der Partie

Alle Fans der TSG und des Clubs, die das Spiel verpasst haben, können sich nach Abpfiff alle Highlights der Partie bei DAZN ansehen. Ausgestrahlt werden die Highlights immer 40 Minuten nach Abpfiff jedes Bundesliga-Spiels. Neben Bundesliga-Highlights überträgt DAZN auch Live-Spiele aus England (Premier League), Italien (Serie A) und Spanien (Primera Division).

Der Testmonat ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot von DAZN für nur 9,99€/Monat verfügbar.

Neben Übertragungen im TV, Livestream und den Highlights bei DAZN, ist die Begegnung TSG Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg auch live im Ticker abrufbar.

1899 Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg: Mögliche Startformationen

TSG 1899 Hoffenheim - Voraus. Aufstellungen: Baumann - Bicakcic, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Grillitsch, N. Schulz - Joelinton, Bittencourt - Szalai, Kramaric

1. FC Nürnberg - Voraus. Aufstellungen: Mathenia - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold - Erras - Löwen, Behrens - Kubo, Kerk - Ishak

Bundesliga: Direkte Duelle zwischen TSG Hoffenheim und 1. FC Nürnberg

Allzu viele Aufeinandertreffen gab es bisher nicht zwischen beiden Mannschaften, genauer gesagt begegnete man sich elfmal.

Die bisherigen Bundesliga-Duelle zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FCN: