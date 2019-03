Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: 25. Spieltag der Buli im Überblick

Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg eröffnen am Freitagabend den 26. Bundesliga-Spieltag. Da der FC Bayern erst am Sonntag gegen Mainz spielt, winkt Borussia Dortmund derweil am Samstag die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die Schwarz-Gelben treten bei Hertha BSC an. Die aktuelle Bundesliga-Tabelle.

Hier sind die Tabelle und die Begegnungen im Überblick.

Die Begegnungen des 25. Spieltags der Bundesliga

Fr., 20.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle