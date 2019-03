FC Bayern - VfL Wolfsburg heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nachmittag trifft der FC Bayern München auf den VfL Wolfsburg. Alles was ihr zur Live-Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahr ihr hier bei SPOX.

Der FC Bayern ist nach einer durchwachsenen Hinrunde wieder voll zurück im Rennen um die Meisterschale. Beim VfL Wolfsburg kämpft man mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt um die Startplätze für die Europa League.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg: Anstoß, Live-Übertragungen und LIVETICKER

Der FC Bayern empfängt heute den VfL Wolfsburg in der heimischen Allianz-Arena. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Allianz Arena. Das Live-Spiel wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein, welcher alle Begegnungen des Bundesliga-Samstags überträgt.

Die Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg zeigt Sky im TV und im Livestream:

Anstoß Heim Auswärts TV-Übertragung Livestream 15.30 Uhr FC Bayern München VfL Wolfsburg Sky Sport Bundesliga 2 Sky Go

Kommentator Martin Groß meldet sich ab 15.15 Uhr aus der Allianz-Arena in München. Neben dem Einzelspiel Bayern gegen den VfL überträgt Sky alle Parallelspiele auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichterstattung beginnt ab 14 Uhr.

Spielszenen und Tore vom Spiel des FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg werden 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN ausgestrahlt. Auch die Highlights von den restlichen drei Bundesliga-Spielen am Samstag, werden nach Spielende von DAZN zu Verfügung gestellt.

Neben Bundesliga-Highlights bietet DAZN Live-Inhalte aus der UEFA Champions League (ausgewählte Live-Spiele) und der Europa League (alle Spiele live und in voller Länger). Der erste Monat ist immer kostenfrei, danach ist das volle Sportspektrum (Handball, Darts, Boxen, US-Sport) für 9,99€ im Monat abrufbar.

Wie gewohnt steht allen Bundesliga-Fans auch am 25. Spieltag, der SPOX-Liveticker zur Verfügung. Ebenso getickert wird das Duell des FC Bayern vs. VfL Wolfsburg.

Bayern München im Aufwind

Die Positiv-Serie des FC Bayern hält seit nunmehr sechs Pflichtspielen an. Vor allem im Hinblick auf das anstehende Champions-League-Rückspiel gegen den FC Liverpool wäre die Fortsetzung der positiven Ergebnis-Trends wünschenswert.

Datum Heim Auswärts Ergebnis S - U - N 02.03.19 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:5 S 23.02.19 FC Bayern München Hertha BSC 1:0 S 19.02.19 FC Liverpool FC Bayern München 0:0 U 15.02.19 FC Augsburg FC Bayern München 2:3 S 09.02.19 FC Bayern München Schalke 04 3:1 S 06.02.19 Hertha BSC FC Bayern München 2:3 n.V. S 02.02.19 Bayer Leverkusen FC Bayern München 3:1 N

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Die Startelf beider Teams

Gute Aussichten auf eine Rückkehr in den Kader haben Leon Goretzka und Franck Ribery. Beide trainierten bereits am Dienstag, zusammen mit Arjen Robben, wieder mit der FCB-Mannschaft. Allerdings musste Robben schon bei der Trainingseinheit am Mittwoch wieder passen, sodass er heute nicht im Aufgebot stehen wird.

VfL-Trainer Bruno Labbadia muss auf Azzaoui (Knieverletzung), Camacho (Sprunggelenk-OP) und Ginczek (Verletzung am Sprunggelenk) verzichten.

FC Bayern - Voraussichtliche Aufstellung: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Thiago, Javi Martinez - T. Müller, James, Gnabry - Lewandowski.

VfL Wolfsburg - Voraussichtliche Aufstellung: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Mehmedi - Steffen, Weghorst.

Die Topscorer des FC Bayern und des VfL Wolfsburg

Die Topscorer des FC Bayern:

Spieler Assists Tore Robert Lewandowski 11 27 Serge Gnabry 5 8 Thomas Müller 8 6

Die Topscorer des VfL Wolfsburg: