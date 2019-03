BVB (Borussia Dortmund) - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nachmittag ist der VfB Stuttgart beim BVB zu Gast. SPOX versorgt euch im Vorfeld der Partie mit allen Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Livestream. Außerdem erfahrt ihr hier, wen Lucien Favre und Markus Weinzierl voraussichtlich aufs Feld schicken werden.

Für Borussia Dortmund und Lucien Favre steht ein richtungsweisendes Spiel vor der Tür. Nach dem Aus in der Champions League gegen Tottenham Hotspur könnte man an diesem Samstag auch die Tabellenführung in der Bundesliga verlieren und damit im Rennen um den Meister-Titel einen herben Rückschlag gegen den FC Bayern München erleiden.

Auch für den VfB Stuttgart ist jeder Punkt von Bedeutung und kann im Kampf um den Nicht-Abstieg überlebenswichtig sein. Leistungsdruck ist VfB-Coach Weinzierl trotzdem nicht anzumerken. In seinen Augen ist das anstehende Duell mit dem BVB nur ein "Bonusspiel".

BVB vs. VfB Stuttgart: Anstoßzeit und Schiedsrichter

Die Bundesliga-Begegnung zwischen dem BVB und VfB Stuttgart wird heute um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park angepfiffen. Die Leitung des Spiels BVB gegen VfB Stuttgart übernimmt folgendes Schiedsrichter-Gespann:

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Assistenten: Florian Badstübner, Thomas Stein

Vierter Offizieller: Thomas Gorniak

Video-Assistenten: Daniel Siebert und Alexander Sather

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart live im TV und Livestream

Das Spiel Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart wird heute beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Ab 15.10 Uhr meldet sich Marcus Lindemann als Kommentator des Spiels aus dem Signal-Iduna-Park. Die Vorberichte ab 14 Uhr begleitet folgendes Sky-Personal:

Moderatorin: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Übertragen wird das Einzelspiel zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 3. Die Samstags-Konferenz der Bundesliga ist auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Sowohl Konferenz als auch Einzelspiel sind ebenfalls im Livestream auf Sky Go zu sehen.

BVB gegen VfB Stuttgart: Vergangene Bundesliga-Duelle

Die Bundesliga-Statistik zählt insgesamt 99 direkte Vergleich beider Teams, wobei der VfB Stuttgart mit 39 Siegen, 24 Unentschieden und 36 Niederlagen knapp die Nase vorn hat.

So endeten die letzten fünf direkten Bundesliga-Begegnungen zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 20.10.18 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:4 08.04.18 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 3:0 17.11.17 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 2:1 23.04.16 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:3 29.11.15 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 4:1

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart: Mögliche Aufstellungen

Borussia Dortmund - Voraussichtlich: Bürki - Hakimi, Weigl, Akanji, Diallo - M. Götze, Witsel, Reus - Sancho, Paco Alcacer, Guerreiro

Bürki - Hakimi, Weigl, Akanji, Diallo - M. Götze, Witsel, Reus - Sancho, Paco Alcacer, Guerreiro VfB Stuttgart - Voraussichtlich: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Castro, Insua - Ascacibar - Zuber - Esswein - M. Gomez

Bundesliga-Tabelle mit dem BVB und VfB Stuttgart

