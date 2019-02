Timo Werner bei RB Leipzig: Ralf Rangnick fordert zeitnahe Entscheidung

Ralf Rangnick, Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig, hat seinen Stürmer Timo Werner bei Wontorra - Der Fußball-Talk zu einer zeitnahen Entscheidung über seine Zukunft aufgefordert. Zudem nutzte Rangnick den zum FC Liverpool abgewanderten Naby Keita als mahnendes Beispiel.

"Wir haben ihm gesagt, dass wir uns zeitnah eine Entscheidung wünschen. Dass wir in ein letztes Vertragsjahr gehen und den Vertrag auslaufen lassen, halte ich für sehr unwahrscheinlich", machte der 60-Jährige die Haltung des Vereins deutlich.

Werner steht nur noch bis 2020 in Leipzig unter Vertrag. Ein erstes Angebot zur Vertragsverlängerung hatte der 22-Jährige zuletzt ausgeschlagen, ein weiteres Angebot würde einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge eine Klausel für insgesamt zehn Vereine beinhalten, die aber wohl nicht unter 70 Millionen Euro liegen würde.

© getty

RB Leipzig geht für Timo Werner an "finanzielle Grenzen"

Sein Gehalt soll sich demnach ebenfalls von drei auf sechs Millionen Euro steigern. Zwar nannte Rangnick keine Zahlen, jedoch sei man mit dem Angebot an "finanzielle Grenzen" gegangen: "Dass er woanders mehr verdienen kann, glaube ich auch. Aber er wird bei uns trotzdem dreimal warm essen und sich das eine oder andere leisten können", so der Sportdirektor, der hinzufügte: "Auch mit der Unterschrift unter den Vertrag, den wir ihm vorgelegt haben, wird er für den Rest seines Lebens ausgesorgt haben."

Er betonte, dass ein Transfer nicht immer die beste Lösung für einen Spieler sein muss und erinnerte dabei an Naby Keita, der im Sommer nach Liverpool gewechselt war: "Keita war bei uns der herausragende Spieler, doch in Liverpool tut er sich noch schwer. Er ist noch lange nicht der, der er bei uns war. Bei Timo muss auch das Drumherum passen. Das ist bei uns der Fall."

In der laufenden Saison kommt Werner auf elf Tore in 19 Bundesliga-Spielen. In den letzten Wochen war der 22-Jährige insbesondere mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Timo Werners Statistiken und Leistungsdaten bei RB Leipzig