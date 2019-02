Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi gegen Krasnodar fraglich

Bayer Leverkusen droht für das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League gegen FK Krasnodar am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN) der Ausfall von Karim Bellarabi.

Der 28 Jahre alte Offensivspieler zog sich am Sonntag in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung zu und musste bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden.

Eine genaue Diagnose am Montag soll Aufschluss über die Verletzung geben. Das Hinspiel in Russland war am vergangenen Donnerstag 0:0 ausgegangen.

Fortuna: Zimmer droht lange Pause

Noch schlimmer als Bellarabi erwischte es offenbar Düsseldorfs Jean Zimmer.

Der 25-jährige Abwehrspieler musste kurz nach Bellarabi in in der 27. Minute vom Feld, nachdem er sich zwei Minuten zuvor bei einem Klärungsversuch ohne Einwirkung des Gegners verletzt hatte.

Nach ersten Informationen erlitt Zimmer eine schwere Außenband- und Sprunggelenkverletzung. Erst in der Vorwoche hatte er beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart nach längerer Pause wegen einer Muskelverletzung sein Comeback gegeben.