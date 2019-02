RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Bundesliga treffen am heutigen Samstag RB Leipzig und Eintracht Frankfurt aufeinander. Alles Wissenswerte zur Partie und wo ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während die im DFB-Pokal bereits ausgeschiedene Eintracht unter der Woche Pause hatte, konnte RB Leipzig durch einen 1:0-Sieg über den VfL Wolfsburg ins Viertelfinale einziehen. In der Bundesliga stehen die Roten Bullen mit fünf Punkten Vorsprung auf Frankfurt in der Tabelle auf dem vierten Platz.

Eintracht Frankfurt hingegen hatte am vergangenen Spieltag in einer engen Partie ein 1:1-Unentschieden gegen Borussia Dortmund errungen. Nur durch einen Sieg würde die SGE den direkten Kontakt zu den Champions-League-Plätzen halten.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Wo und Wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Red Bull Arena in Leipzig, welche 42.959 Zuschauern Platz bietet.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Spiele am Samstag laufen alle live und exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Duell als Einzelspiel und in der Konferenz. Zudem bietet Sky eine Livestream über Sky Go an.

Falls ihr über ein DAZN-Abo verfügt, könnt ihr dort bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Bundesliga anschauen.

Sonst lässt sich die Begegnung auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei RB Leipzig: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 23.09.2018 Eintracht Frankfurt RB Leipzig 1:1 (1:0) Bundesliga 19.02.2018 Eintracht Frankfurt RB Leipzig 2:1 (2:1) Bundesliga 23.09.2017 RB Leipzig Eintracht Frankfurt 2:1 (2:1)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag