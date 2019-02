Frankfurt vs. Gladbach live: Das Bundesliga-Spiel des 22. Spieltags live im TV oder im LIVE-TICKER

Der 22. Bundesliga-Spieltag ist fast abgeschlossen. Drei Partien stehen noch aus. So könnt ihr das Spiel Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach im Fernsehen oder im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach musste sich in der laufenden Bundesliga-Saison in lediglich vier Liga-Partien geschlagen geben. Nach zuletzt zwölf Heim-Siegen in Serie unterlagen die Borussen vor heimischer Kulisse gegen Hertha BSC. Am Sonntag wollen die Gladbacher gegen Eintracht Frankfurt in die Erfolgsspur zurückfinden.

Borussia-Trainer Dieter Hecking äußert sich zum anstehenden Spiel vorsichtig: "Wer Eintracht Frankfurt in dieser Saison gesehen hat, weiß, dass es für diese Mannschaft nur eine Richtung gibt: nach vorne. Ich rechne daher damit, dass sie auch gegen uns offensiv auftreten werden."

Daten & Fakten zum Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

Am heutigen Sonntag empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellendritten der Bundesliga. Die Partie wird um 15:30 Uhr in der Commerzbank-Arena angepfiffen. Dieses Schiedsrichter-Gespann wird die Partie zwischen Frankfurt und Gladbach leiten:

Live-Übertragung im TV und Highlights: Frankfurt gegen Gladbach

Die Partie des 22. Bundesliga-Spieltags zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach läuft nicht im Free-TV. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Sonntags-Spiel der Bundesliga live. Wer das Spiel verpasst oder noch einmal alle entscheidenden Spielszenen sehen möchte, kann sich 40 Minuten nach Spielende bei DAZN die Highlights zum Spiel Frankfurt - Gladbach angucken.

Das Bundesliga-Highlight-Angebot bei DAZN gilt für alle Bundesliga-Partien. Außer den Bundesliga-Highlights bietet DAZN seinen Kunden Live-Inhalte aus der UEFA Champions League und Europa League. Daneben überträgt das Streaming-Portal viele Spiele der Primera Divison, Serie A oder Premier League. Die ersten 30 Tage sind für jeden Neukunden völlig kostenfrei. Erst danach bezahlt ihr für das volle Sportangebot 9,99€/Monat.

Frankfurt vs. Gladbach im Vergleich: Top-Torjäger und Top-Vorlagengeber

Die besten Torschützen diese Saison:

Eintracht Frankfurt Tore - Borussia M'gladbach Tore L. Jović 14 - A. Pléa 10 S. Haller 11 - T. Hazard 9 A. Rebić 7 - J. Hofmann 5

Die besten Assistgeber diese Saison:

Eintracht Frankfurt Tore - Borussia M'gladbach Tore S. Haller 8 - T. Hazard 7 J. de Guzmán 5 - F. Neuhaus 7 F. Kostić 5 - J. Hofmann 4

Bundesliga-Sonntag am 22. Spieltag: Spielpaarungen, Uhrzeiten, Live-Übertragung, Liveticker

Sonntag-Spiele des 22. Spieltags Uhrzeit TV-Übertragung Eintracht Frankfurt - Borussia M'gladbach 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 18.00 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Für alle Bundesliga-Fans, die das Spiel Frankfurt vs. Gladbach nicht live vor den Bildschirmen verfolgen können, ist der Liveticker von SPOX eine gute Alternative zur Live-Übertragung im Pay-TV. Hier geht es direkt zum Spiel-Ticker.