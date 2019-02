BVB - News und Gerüchte: Watzke kündigt Transfers im Sommer an

Hans-Joachim Watzke sieht Verbesserungspotenzial beim BVB-Kader und kündigt Transfers im Sommer an. Der Nationaltrainer von Christian Pulisic begrüßt dessen Wechsel. Dortmunds Transferziel Eggestein nimmt erstmals Stellung zu den Gerüchten.

BVB: Watzke sieht Verbessserungspotenzial bei Kader

Hans Joachim Watzke hat beim Talk "Brinkhoff's Ballgeflüster" angekündigt, dass der BVB im Sommer in seinen Kader investieren wird. "Wir werden mit Sicherheit was machen, wenn auch vielleicht nicht in dem Umfang wie im vergangenen Sommer", sagte Watzke.

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund gab vor 100 geladenen BVB-Anhängern an, dass er "noch erhebliches Verbesserungspotenzial" beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga sehe.

An welchen Stellen dies geschehen soll, ließ Watzke ebenfalls anklingen: "Man muss klar sagen, dass uns noch die Reife fehlt." Deswegen ist für ihn die Delle in der Leistungskurve aktuell normal. "Guckt euch das Durchschnittsalter an. Wir hatten zuletzt sechs Spieler im U23-Alter auf dem Rasen." Dennoch sei die Mannschaft charakterfest und habe Moral.

BVB-Zugänge 2018/2019

Name Abgebender Verein Ablösesumme Abdou Diallo 1. FSV Mainz 05 28 Millionen Euro Axel Witsel Tianjin Quanjian 20 Millionen Euro Thomas Delaney Werder Bremen 20 Millionen Euro Leonardo Balerdi Boca Juniors 15,5 Millionen Euro Marius Wolf Eintracht Frankfurt 4,5 Millionen Euro Paco Alcacer FC Barcelona 2 Millionen Euro Leihgebühr Marwin Hitz FC Augsburg ablösefrei Achraf Hakimi Real Madrid Leihe

Reus fehlt im BVB-Mannschaftstraining

Ein Einsatz von Marco Reus im Spitzenspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (18 Uhr im Liveticker) wird immer unwahrscheinlicher. Der Borussia-Kapitän fehlte heute im Mannschaftstraining.

Wie die Bild berichtet, wird es nicht reichen, um am Wochenende gegen die Werkself aufzulaufen. Reus hatte in der Woche mit Sonderschichten und Behandlungen alles probiert, um rechtzeitig fit zu werden. Neben dem Nationalspieler fehlte auch Lukasz Piszczek.

USA-Coach Berhalter begrüßt Pulisic-Wechsel

Eine Veränderung im BVB-Kader im Sommer steht bereits fest. Christian Pulisic wird den Verein in Richtung FC Chelsea verlassen. Sein Trainer bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft Gregg Berhalter freut sich über den Transfer des 20-Jährigen.

"Die Premier League war immer sein Traum. Christian hat sich in Dortmund sehr gut entwickelt, nun ist ein guter Zeitpunkt für den nächsten Schritt", sagte Berhalter dem Sportbuzzer.

Bis 2024 ist Pulisic an die Blues gebunden. Die Borussia kassiert 64 Millionen Euro für den Youngster, welche sie in Neuzugänge reinvestieren kann.

BVB: Eggestein äußert sich zu Spekulationen

Maximilian Eggestein ist einer der Shooting-Stars der Bundesliga-Saison und hat dementsprechend Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Nach Angaben der Sport Bild ist auch der BVB am Spieler von Werder Bremen interessiert.

"Ich möchte keine Gerüchte kommentieren - aber natürlich ist das eine schöne Anerkennung", sagte der 22-Jährige gegenüber der Sport Bild zu den Spekulationen um seine Person.