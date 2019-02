Bundesliga, Wett-Quoten: BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Nürnberg heute live tippen

Der 22. Spieltag der Bundesliga wird mit der heutigen Partie des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund abgeschlossen. Hier seht ihr die Wett-Quoten für das Spiel.

Schafft der BVB den Sprung aus der Krise? Oder kann Nürnberg das Momentum des Trainerwechsels nutzen? Das sagen die Buchmacher:

1. FC Nürnberg gegen BVB heute live tippen: Wett-Quoten

Die Rollen sind bei den Buchmachern von bwin klar verteilt. Die Quote auf einen Sieg der Schwarz-Gelben steht bei 1,40. Für einen Heimsieg dagegen gibt es eine Quote von 8,25. Wer auf ein Unentschieden tippt, erhält eine Quote von 4,75.

Nürnberg vs. Dortmund: Wetten und Quoten

Neben den traditionellen Tendenzwerten habt ihr noch unzählige weitere Möglichkeiten. So könnt ihr beispielsweise das Halbzeitergebnis oder das exakte Resultat nach Abpfiff des Spiels tippen.

Hier gibt es die Übersicht über die Wetten.

1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund: Die Personalsituation

Dortmund-Trainer Lucien Favre hat mit großen Personalsorgen zu kämpfen. So muss er auf Kapitän Marco Reus sowie auf die Verteidiger Manuel Akanji und Lukasz Piszczek verzichten. Ebenfalls wird Christian Pulisic aufgrund eines Muskelfaserrisses ausfallen. Auch ein Einsatz von Julian Weigl und Paco Alcacer ist fraglich.

Bei den Nürnbergern ist die Situation eine andere. Lediglich fehlen Ergänzungsspieler wie Dennis Lippert und Kevin Goden. Dafür hat das Team einen neuen Trainer. Nach dem Aus von Michael Köllner ist sein ehemaliger Co-Trainer Boris Schommers nun interimistisch neuer Hauptübungsleiter.

Nürnberg vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

FCN : Mathenia - Bauer, Mühl, Margreitter, Ewerton, Leibold - Löwen, Behrens, Petrak - Ishak, Misdjan

: Mathenia - Bauer, Mühl, Margreitter, Ewerton, Leibold - Löwen, Behrens, Petrak - Ishak, Misdjan BVB: Bürki - Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Götze, Bruun Larsen - Philipp

