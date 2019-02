FC Bayern schlägt FC Augsburg - Neuer: "Die Gegentore waren Wahnsinn"

Dem FC Bayern München ist die Generalprobe für das Champions-League-Spiel in Liverpool (Di., 21 Uhr im LIVETICKER) gegen Augsburg mit Mühe geglückt. Überschattet wurde der 3:2-Sieg nach zweimaligem Rückstand von der erneuten Verletzung von Kingsley Coman und dem Fakt, dass die Münchner selbst gegen Augsburg wieder mal nicht zu Null spielen konnten. Das brachte besonders Rückkehrer Manuel Neuer in Rage.

SPOX hat die Stimmen zum Freitagsspiel der Bundesliga zusammengefasst.

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München) ...

... über das Spiel: "Gerade die erste Halbzeit war undankbar. Mit dem Spielaufbau war alles super, aber die Gegentore waren Wahnsinn. Erst das Eigentor und dann auch wieder über die gleiche Seite, da kann man nicht viel machen als Torhüter. Da dreht man nicht nur als Keeper durch. Wir haben uns vorgenommen, gut zu verteidigen und wollten mal wieder zu Null spielen, das haben wir wieder nicht geschafft. Zum Glück hatten wir noch genug Zeit."

... über das Champions-League-Spiel in Liverpool: "Liverpool ist eine offensivstarke Mannschaft und wird mehr Torchancen bekommen als Augsburg. Wir müssen besser stehen. Wir brauchen eine gute Aufteilung. Wenn wir gegen den Ball arbeiten, sieht es eigentlich ordentlich aus. Nur über die Außenbahnen sind wir kalt erwischt worden und das wurde bestraft."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... über das Spiel: "Wir sind so schlecht ins Spiel gekommen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal ein Tor nach zehn Sekunden kassiert haben. Das ist sehr ärgerlich. Aber wir haben gezeigt, dass wir den Kampf annehmen können. Unter dem Strich ist das ein verdienter Arbeitssieg, mehr nicht. Vielleicht war der eine oder andere mit den Gedanken schon in Liverpool. Das ist nicht gut, aber menschlich."

... über das Champions-League-Spiel in Liverpool: "Alles muss besser werden. Aber am Ende hat man hier in Augsburg schon Liverpool im Hinterkopf. Wir müssen dort anders auftreten, aber wenn man da spielt, wenn man international spielt, ist das ein ganz anderer Fokus. Von daher gehe ich davon aus, dass es von uns eine ganz andere Leistung wird."

... über Kingsley Coman: "Laut der Ärzte sieht es im Moment nicht so gut aus. Wir müssen morgen Untersuchungen vollziehen."

... über Javi Martínez: "Natürlich ist Javi immer ein wichtiger Bestandteil. Aber wir spielen hier gegen Augsburg, da möchte man eine spielerische Kompetente reinbringen, die wir mit James und auch Thiago und Leon gewählt haben. Aber die Balance muss stimmen. Man kann nur so gut angreifen wie man auch verteidigungstechnisch aufgestellt ist, wenn man den Ball verliert. Das ist im Moment unser Problem. Wenn wir jedes Mal zwei, drei Tore kassieren, wird es schwierig. Wir müssen es gerade international schaffen, dort nichts zuzulassen."

Einzelkritiken und Noten zu FC Augsburg - FC Bayern München © getty 1/27 Der FC Bayern hat mit Mühe sein Auswärtsspiel beim FC Augsburg gewonnen. Dabei überzeugte besonders Coman, der jedoch zum tragischen Helden wurde. Kimmich erwischte hingegen einen gebrauchten Tag. Beim FCA überzeugte ein Dauerreservist. Die Noten... © getty 2/27 GREGOR KOBEL: Beim ersten Coman-Tor machtlos, beim zweiten Treffer des Franzosen dann unglücklich, als er den Tunnel aus zehn Metern kassierte. Ansonsten mit einigen guten Paraden und furchtlos beim Rauslaufen. Note: 3. © getty 3/27 REECE OXFORD: Stellungsfehler bei einer FCB-Großchance (3.) und beim Ausgleich (17.). Anschließend aber sehr präsent in den Zweikämpfen (55 Prozent) und nach der Umstellung auf Viererkette wesentlich stabiler. Vergab die größte Chance zum 3:3. Note: 4. © getty 4/27 KEVIN DANSO: Anfangs wie Oxford in der Dreierkette etwas überfordert. Harmonierte dann aber gut in der Viererkette mit seinem Nebenmann. Gute Zweikampfwerte, nicht fehlerfrei, aber grundsolide. Note: 3,5. © getty 5/27 KONSTANTINOS STAFYLIDIS: Entscheidend mit zwei tollen Bällen auf Max an der Entstehung beider FCA-Tore in Halbzeit eins beteiligt. Machte seine Sache auch defensiv gegen Gnabry und Kimmich stark. Ging 20 Minuten unter Szenenapplaus. Note: 2. © getty 6/27 JONATHAN SCHMID: Zwang Manuel Baum durch defensive Nachlässigkeiten (29Prozent Zweikampfquote) zur Umstellung, weil Coman auf links Narrenfreiheit hatte. In der Viererkette dann verbessert, aber nicht überzeugend. Note: 4,5. © getty 7/27 PHILIPP MAX: Hatte zwar die wenigsten Ballkontakte aller 22 Spieler in Halbzeit eins, war dafür aber Vorbereiter der beiden Führungstreffer. Nach der Umstellung mehr in der Defensive gefordert und dort sehr ordentlich und bester Zweikämpfer. Note: 2,5. © getty 8/27 RANI KHEDIRA: War immer wieder um Absicherung und Kompaktheit im Zentrum bemüht und hielt kämpferisch gegen die anstürmenden Münchner. Führte viele Zweikämpfe (27) und war wesentlich besser im Spiel als Nebenmann Moravek. Note: 3,5. © getty 9/27 JAN MORAVEK: War selten am Ball und setzte aus dem defensiven Mittelfeld kaum Impulse. Beim Treffer zum 1:1 weit von Coman weg. Insgesamt gewann er nur knapp 36 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 78. wurde er ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 10/27 DONG-WON JI: Umtriebig im ersten Durchgang und bei Kontern stets gefährlich. Beschäftigte so auch Alaba in der Defensive und krönte eine starke erste Halbzeit mit dem 2:1. Baute im zweiten Durchgang ab, prüfte Neuer aber nochmal per Fernschuss. Note: 3. © getty 11/27 MICHAEL GREGORITSCH: Brauchte ab und an ein My zu lange, um Bälle zu kontrollieren oder im richtigen Moment abzulegen. Wichtige Ballberührung vor dem 2:1 von Ji. Ansonsten sehr lauffreudig, aber offensiv blass. Note: 3,5. © getty 12/27 SERGIO CORDOVA: Führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe der Augsburger (35!). Trat offensiv zwar kaum in Erscheinung, ackerte und lief dafür aber viele Löcher zu. Ein guter, weil mannschaftsdienlicher Auftritt. Note: 3,5. © getty 13/27 JA-CHEOL KOO: Ersetzte den schwachen Moravek, konnte aber in der Schlussphase nicht mehr für entscheidende Aktionen in der Offensive sorgen. Note: Keine Bewertung. © getty 14/27 MANUEL NEUER: Eine deprimierende Rückkehr für die Nummer eins. Die ersten beiden Schüsse aufs Tor zappelten beide im Netz. Daran war Neuer jedoch schuldlos. Bekam dann nicht mehr viel zu tun, ging bei einem Ji-Schuss auf Nummer sicher (57.). Note: 3,5. © getty 15/27 JOSHUA KIMMICH: Fuhr Achterbahn in der ersten Halbzeit. Erst der schwere Stellungsfehler beim 0:1, dann die starke Vorarbeit zum 1:1 und anschließend beim 1:2 erneut im Tiefschlaf. Ein Auftritt mit mehr Schatten als Licht. Note: 4,5. © getty 16/27 NIKLAS SÜLE: Hinterließ in Halbzeit eins einen wackeligen Eindruck. Fälschte vor dem 1:2 unglücklich ab. In Durchgang zwei sicherer, aber mit einem schlimmen Fehlpass und einer fragwürdigen Klärungsaktion. Note: 4. © getty 17/27 MATS HUMMELS: War besser als Nebenmann Süle im Spiel. Gute Zweikampfwerte (72 Prozent), keine Unsicherheiten, starke Passwerte (96,1 Prozent) und ein paar gute Bälle in der Spieleröffnung. Die Formkurve geht hoch. Note: 3. © getty 18/27 DAVID ALABA: Verlor Ji vor dem 1:2 aus den Augen, machte seine Nachlässigkeit aber mit dem 3:2 wieder wett. In der zweiten Halbzeit wesentlich aktiver und spielfreudiger, auch weil der FCA nachließ. Note: 3. © getty 19/27 THIAGO: Einmal mehr das Hirn des Münchner Spiels. Passsicher, mit guten Ideen in der Offensive und in der Rückwärtsbewegung sehr präsent. Führte die meisten Zweikämpfe aller Münchner (26) und gewann davon knapp 60 Prozent. Note: 2,5. © getty 20/27 LEON GORETZKA: Unglücksrabe und Eigentorschütze beim 0:1, dafür aber Vorbereiter des 2:2 von Coman. Engagiert, aber in seinen Aktionen nicht immer glücklich. Vergab noch eine Großchance zum 4:2. Note: 3,5. © getty 21/27 SERGE GNABRY: Hatte den frühen Ausgleich auf dem Fuß und vergab (3.), dazu noch ein schlechtes Zuspiel auf Lewandowski bei einem aussichtsreichen Konter (12.). Konnte sich nur selten gegen Stafylidis durchsetzen und musste für Ribery weichen. Note: 4. © getty 22/27 JAMES RODRIGUEZ: Ackerte viel und war ordentlich in den Zweikämpfen (60 Prozent). Gab dem Spiel der Bayern aber offensiv zu wenig Impulse und tauchte merklich ab. Wurde früh in Halbzeit zwei durch Müller ersetzt (56.). Note: 4. © getty 23/27 KINGSLEY COMAN: Der tragische Held! Glich zweimal für den FCB aus und bereitete das 3:2 herrlich vor. War beweglich, trickreich und stets gefährlich. Dazu bärenstark in den Zweikämpfen (71 Prozent), musste dann aber verletzt runter. Note: 1. © getty 24/27 ROBERT LEWANDOWSKI: Nahm sich seine Auszeiten und vergab einige Chancen (3./34./60.). Dafür aber am 2:2 von Coman als Anspielstation und Ableger unmittelbar beteiligt. Dennoch kein Auftritt, der den Lobeshymnen von Salihamidzic gerecht wurde. Note: 4 © getty 25/27 THOMAS MÜLLER: Machte nach seiner Einwechslung gute Laufwege und gewann starke 70 Prozent seiner 17 Zweikämpfe. War sehr ordentlich im Spiel und sorgte immer wieder für Gefahr. Note: 3. © getty 26/27 FRANCK RIBERY: Ersetzte in der 64. Minute den blassen Gnabry, teilte aber dessen Schicksal. War nicht so zielstrebig und quirlig wie noch bei seinem Joker-Einsatz im Pokal gegen Berlin, wo er von der Bank kommend aufdrehte. Note: 3,5. © getty 27/27 Javi Martinez: Kam zehn Minuten vor Schluss für Thiago und brachte die 3:2-Führung mit über die Runden. Note: Keine Bewertung.

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg) ...

... über das Spiel: "Am Ende des Tages stehen wir leider mit leeren Händen da. Die zentrale Botschaft ist, dass da elf Spieler plus die Einwechselspieler auf dem Platz stehen, die richtig Vollgas geben. Hut ab vor der Leistung - 2:3 gegen Bayern, wir haben ihnen alles abverlangt. Die Botschaft hat denke ich jeder verstanden: dass wir alles tun werden, um in der Klasse zu bleiben."

... über seine Zettel-Taktikanweisungen: "Da stehen eigentlich nur die Namen drauf, wo und wie sie sich zu positionieren haben, das ist immer leichter, als von außen reinzurufen. Das ist jetzt kein Hexenwerk."

Michael Gregoritsch (FC Augsburg) ...

... über die Unterstützung der Fans: "Das zeichnet Augsburg aus. Es heißt, Augsburg hält zusammen. Das spürt man gerade in diesen Tagen extrem. Es ist wichtig, hier nicht aufzugeben und zu fighten. Das ist heute gelungen. Schade, dass wir am Ende mit einer Niederlage dastehen."

... über das Spiel: "Das 2:2 war ein bisschen unglücklich. Ich glaube, der Ball geht durch die Beine des Keepers, das ist immer unglücklich. Am Ende bringen wir sie noch kurz ins Wanken, bekommen aber leider nicht mehr die Torchance."

... über das Ziel Klassenerhalt: "Es gibt in der Bundesliga keine leichten Spiele, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, wenn wir so Gas geben wie heute, ist schon einiges möglich."