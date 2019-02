Axel Witsel nach 0:0 beim 1. FC Nürnberg: BVB-Krise? "Nur ein kleines bisschen"

Beim Remis gegen den 1. FC Nürnberg sah Axel Witsel ein gutes Spiel von Borussia Dortmund gegen einen defensiven Club. Der Belgier fordert das Ende der Sieglos-Serie beim BVB.

Nur 0:0 gegen den Tabellenletzten aus Nürnberg, der Vorsprung auf den FC Bayern um weitere zwei Zähler geschmolzen - die Ernüchterung beim BVB war nach der Partie zu spüren.

Axel Witsel war der einzige Spieler, der den Weg zur Presse antrat und sich zur aktuellen Situation äußerte. "Es war ein gutes Spiel von uns, auch wenn das Ergebnis natürlich nicht das ist, was wir wollten", sagte Witsel in der Mixed Zone.

Der Belgier sah Nürnberg im zweiten Durchgang noch defensiver als in den ersten 45 Minuten: "Es war, wie wenn man gegen eine Wand spielt." Man sei dennoch geduldig und nicht nervös gewesen, lediglich das eine entscheidende Tor habe man verpasst, erklärte Witsel weiter.

Bundesliga: Einzelkritken und Noten zu BVB-Spielern gegen Nürnberg © getty 1/14 Bei Borussia Dortmund läuft es derzeit einfach nicht. Gegen Schlusslicht Nürnberg kam der BVB nicht über ein torloses Remis hinaus. Vor allem die Offensivabteilung enttäuschte gegen den Club. Wir haben die Leistungen der Akteure bewertet. © getty 2/14 Roman Bürki: Reagierte glänzend gegen den Kopfball von Behrens (28.). Auch vor der Pause beim Schuss von Perreira nach dem Zagadou-Fauxpas auf dem Posten. Ansonsten nicht gefordert. Note 3,5. © getty 3/14 Marius Wolf: Hatte besonders zu Beginn auf seiner ungewohnten Position Probleme mit dem quirligen Perreira. Im Spiel nach vorn erst in der zweiten Hälfte besser eingebunden. Als gelernter Offensivspieler kam jedoch zu wenig von ihm. Note 4,5. © getty 4/14 Julian Weigl: Zeichnete sich für die Spieleröffnung verantwortlich. War dabei unglaublich ball- und passsicher. Toller Flugball kurz vor Schluss in den Lauf von Alcacer. Spielte jedoch zu wenig dieser Bälle in die Tiefe. Note 3,5. © getty 5/14 Dan-Axel Zagadou: Böser Fehler kurz vor der Halbzeit, als er kurzzeitig die Orientierung verlor. Hatte die zarten Angriffsbemühungen Nürnbergs im Griff. Zweikampftstärker als Nebenmann Weigl (75 Prozent). Note 4. © getty 6/14 Abdou Diallo: Machte über die linke Seite immer wieder zaghaft Betrieb. Zeigte bei den Flanken jedoch, dass er eigentlich ein Innenverteidiger ist. Lediglich eine von fünf Hereingaben fand den Weg zu einem Mitspieler. Note 4. © getty 7/14 Thomas Delaney: Im dicht gedrängten Zentrum musste der Däne viel ackern und wurde permanent schon bei der Ballannahme unter Druck gesetzt. Wurde zehn Minuten vor Schluss für den offensiveren Bruun Larsen ausgewechselt. Note 4,5. © getty 8/14 Axel Witsel: Behrens blockte im letzten Moment seinen Schuss (41.). War wieder unglaublich ballsicher. Schaltete sich wegen des tief stehenden Gegners öfter nach vorne ein, kam jedoch auch nicht zwingend zum Abschluss. Note: 3,5. © getty 9/14 Jadon Sancho: Ging immer wieder ins Dribbling, hatte jedoch auch viele Unzulänglichkeiten in seinem Spiel. Im Fortlauf der Partie immer besser. Bei den wenigen gefährlichen Momenten hatte er zumeist seine Füße im Spiel. Note 3,5. © getty 10/14 Maximilian Philipp: Konnte den Ausfall von Reus nicht für sich nutzen. War erneut blass. Gewann nur 27 Prozent seiner Zweikämpfe und strahlte keine Torgefahr aus. Note 5,5. © getty 11/14 Raphael Guerreiro: Der Gegenpart zu Sancho hatte deutlich weniger Aktionen als sein Pendant. Über seine Seite kam viel zu wenig. Note 5. © getty 12/14 Mario Götze: Scheiterte mit zwei Abschlüssen kurz nacheinander an Mathenia. Stark auch sein Kopfball nach der einer Sancho-Ecke, den Mathenia glänzend entschärfte. Note 3. © getty 13/14 Paco Alcacer: Der Super-Joker stach dieses Mal nicht. Hatte nur eine Chance nach starkem Zuspiel von Weigl, verzog jedoch knapp. Note. 3,5. © getty 14/14 Jacob Bruun Larsen: Wurde für die Schlussoffensive eingewechselt, blieb aber ohne Einfluss auf das Spiel. Keine Bewertung.

Witsel: BVB-Selbstvertrauen "ist nicht das Problem"

Für den 30-Jährigen hat trotz fünf Pflichtspielen ohne Sieg in Folge das Vertrauen der Dortmunder nicht gelitten: "Das ist nicht das Problem. Jede Top-Mannschaft kann mal eine solche Phase haben. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sie wieder zu beenden und Siege einzufahren. Wir müssen alles dafür tun, gegen Leverkusen auf die Siegerstraße zurückzukehren."

Steckt der BVB also aktuell in einer Krise? "Wenn Sie so wollen", sagte Witsel auf die entsprechende Frage, schob jedoch nach: "Aber nur ein kleines bisschen. Meiner Meinung nach nicht, denn seit Saisonbeginn haben wir gesagt, Spiel für Spiel ohne Druck spielen zu wollen. Das behalten wir bei und am Ende werden wir sehen, wozu das geführt hat."

