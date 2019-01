Heidel begeistert von Matondo: "Ist kurzfristig Option für die erste Mannschaft"

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hat den Gerüchten um einen Wechsel von Stürmer Nikola Kalinic zu den Königsblauen eine klare Absage erteilt.

"Wir haben weder mit Herrn Kalinic auch nur ein einziges Mal gesprochen noch mit Atletico Madrid", stellte Heidel auf dem Spobis im Gespräch mit SPOX und Goal klar. "Wir haben nie ein Angebot abgegeben. Das war nie ein Thema für uns." Man müsse damit leben, dass derartige Dinge in der Zeitung stünden, "aber es gab niemals einen Kontakt zu Kalinic oder Atletico Madrid."

Kalinic war in den vergangenen Tagen von diversen Medien als Verstärkung der schwächelnden Schalker Offensive gehandelt worden.

Ob Schalke am letzten Tag des Transferfensters auch angesichts des bevorstehenden Abgangs von Franco di Santo (Galatasray Istanbul) noch einmal nachlegt, ist derzeit unklar.

Heidel schwärmt von Neuzugang Matondo

Bereits am Mittwoch verpflichtete S04 mit Rabbi Matondo ein Mittelfeld-Juwel von Manchester City.

"Er ist jetzt erst einen Tag da, aber natürlich wird er auch sehr kurzfristig eine Option für die erste Mannschaft sein", sagte Heidel über den 18-Jährigen "Wir haben ihn sehr, sehr lange beobachtet, gerade in der Youth League, und waren vom ersten Tag an begeistert von ihm."

Der Waliser spielte zuletzt in der U23 von City, hatte unter Pep Guardiola aber keine Chance in der ersten Mannschaft erhalten. "Es war nicht ganz so einfach, ihn zu Schalke zu holen", gab Heidel zu. Den Ausschlag hätte gegeben, dass man "einen Vorsprung" auf die Konkurrenz gehabt habe, weil man sich so frühzeitig mit einem Transfer beschäftigte.

Mit Jadon Sancho, der unter ähnlichen Vorzeichen zu Borussia Dortmund gewechselt war und dort mittlerweile Stammspieler ist, wollte Heidel Matondo nicht vergleichen. "Man darf dem 18-Jährigen nicht gleich einen solchen Rucksack aufsetzen", warnte er, "nur weil sich Sancho auf diese Art und Weise durchgesetzt hat."