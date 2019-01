TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der Rückrunde in der Bundesliga empfängt die TSG 1899 Hoffenheim heute den FC Bayern München. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie und verrät, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am 13. Januar gewann der FCB den Telekom Cup 2019 gegen Borussia Mönchengladbach. Mit einem 4:2 zitterte sich der Rekordmeister im Elfmeterschießen zum Sieg. Trainer Niko Kovac fasste die Situation seiner Mannschaft nach dem Spiel wie folgt zusammen: "Wir müssen noch an unserer Durchschlagskraft arbeiten."

Eventuell schaffen die Bayern das heute gegen die Sinsheimer, welche derzeit auf dem siebten Platz der Bundesligatabelle stehen. Somit trennen beide Mannschaften elf Punkte sowie neun Tore in der Differenz.

Zum Ende der Hinrunde spielte die TSG in der Bundesliga zuletzt sechs Mal in Folge Unentschieden. Immerhin ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann dadurch schon seit zehn Partien ungeschlagen. Auf der anderen Seite gewannen die Bayern am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt und schlugen auch ihre vorherigen vier Bundesliga-Gegner.

Hoffenheim vs. Bayern: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern wird am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte für dieses Duell des 18. Spieltags ist die PreZero Arena in Sinsheim.

Schiedsrichter Tobias Welz vom FC 34 Bierstadt leitet die heutige Partie. Dabei erhält er Unterstützung von seinem Wiesbadener Kollegen Rafael Foltyn und Dr. Martin Thomsen aus Kleve an den Seitenlinien. Christian Gittelmann wird als vierter Offizieller agieren, während Felix Zwayer und Christof Günsch als Video-Assistenten bereitstehen.

TSG Hoffenheim gegen FCB heute live im TV und Livestream

Die Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern ist heute live im Free-TV zu sehen. Im öffentlich-rechtlichen Sender ZDF wird das Duell zwischen den beiden Mannschaften in voller Länge ausgestrahlt. Die Vorberichterstattung beginnt dabei schon um 20.15 Uhr, diese Kollegen stehen für euch bereit:

Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Oliver Kahn

Das ZDF stellt euch außerdem noch einen kostenfreien Livestream zu Verfügung. Solltet ihr die Partie allerdings nicht live am Bildschirm verfolgen können, dann schaut euch doch schon 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels auf DAZN an.

Ein Abonnement des Streamingdienstes kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten 30 Tage zum Testen sogar komplett kostenlos sind. Daraufhin habt ihr monatlich die Möglichkeit euer Abo zu kündigen, wenn ihr nicht mit dem Angebot zufrieden seid.

TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Jedoch müsst ihr auch von unterwegs keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld verpassen. Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr nämlich immer erstklassig informiert und könnt die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern bequem mitverfolgen.

Hoffenheim gegen Bayern: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Bundesliga 24.08.2018 FC Bayern München 3:1 (1:0) Bundesliga 27.01.2018 FC Bayern München 5:2 (2:2) Bundesliga 09.09.2017 TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0) Bundesliga 04.04.2017 TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0) Bundesliga 05.11.2016 FC Bayern München 1:1 (1:1) Bundesliga 31.01.2016 FC Bayern München 2:0 (1:0)

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

TSG: Baumann - Adams, Vogt, Hübner - Kaderabek, Amiri, Grillitsch, Demirbay, Schulz - Joelinton, Kramaric

Baumann - Adams, Vogt, Hübner - Kaderabek, Amiri, Grillitsch, Demirbay, Schulz - Joelinton, Kramaric FCB: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman

Bundesliga: Die Tabelle zum Auftakt der Rückrunde