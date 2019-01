S04: Das Trainingslager des FC Schalke 04 in der Winterpause

Viele Bundesligisten nutzen die Winterpause, um sich im Trainingslager auf die Rückrunde vorzubereiten. Wir haben alle Informationen zum Trainingslager des FC Schalke 04 in Spanien.

Wie schon in den Jahren 2017 und 2018 geht es für die Königsblauen im Wintertrainingslager nach Benidorm in Spanien. Die Vorbereitung auf die Rückrunde an der Costa Blanca startet am Freitag, den 4. Januar, und endet eine Woche vor Rückrunden-Beginn am 12. Januar.

Schalke 04 - RKC Genk: Testspiel im Trainingslager

Wie auch schon im Vorjahr treffen die Schalker im Trainingslager zum Testspiel auf den KRC Genk. Damals konnten sich die Königsblauen mit 2:1 gegen den aktuellen Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League durchsetzen. Anpfiff ist wie damals im Estadio Municipal Guillermo Amor um 15.30 Uhr.

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

In der Liga stehen die Knappen mit nur 18 Punkten aus 17 Spielen auf Rang 13 - nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr eine inakzeptable Leistung.