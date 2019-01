FCB: Das Trainingslager des FC Bayern München in der Winterpause

Vier Wochen dauert die Winterpause in der Bundesliga. Wie auch zahlreiche andere Vereine nutzt der FC Bayern München die spielfreie Zeit, um sich im Ausland auf die Rückrunde vorzubereiten. Wir haben alle Informationen zum Bayern-Trainingslager in Doha.

Beim FC Bayern ist es mittlerweile Tradition, in der Winterpause zum Trainingslager nach Doha zu fliegen. Und so findet auch in diesem Jahr die Rückrundenvorbereitung des Rekordmeisters vom 4. bis 10. Januar in Katar statt.

FC Bayern: Die Testspiele

Anders als beispielsweise bei Dortmund oder Schalke absolvieren die Münchner kein Testspiel während ihres Aufenthalts im Trainingslager. Am 13. Januar nimmt der FC Bayern jedoch am Telekom-Cup in Düsseldorf teil und trifft dort auf Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf.

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Nach überstandener Herbstkrise fingen sich die Münchner vor der Winterpause wieder und konnten sich kurz vor Weihnachten noch den 2. Tabellenplatz sichern. In der Rückrunde will das Team von Niko Kovac im Rennen um die Meisterschaft angreifen und Borussia Dortmund von der Tabellenspitze verdrängen.