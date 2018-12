Fortuna Düsseldorf gegen BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der BVB ist heute am 16. Spieltag der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Alle wichtigen Informationen zur Partie von Borussia Dortmund erhaltet ihr bei SPOX. Außerdem erfahrt ihr hier, wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Düsseldorfer sind Abstiegskandidat Nummer eins, gewannen jedoch am vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen den SC Freiburg, und gaben die Rote Laterne an Hannover 96 ab.

Dortmund auf der anderen Seite genießt eine komfortable Tabellenführung, die Verfolger aus Gladbach und München sind ganze neun Punkte vom BVB entfernt. Noch musste die Mannschaft von Lucien Favre keine einzige Niederlage einstecken, zuletzt gewannen sie jedoch nur knapp mit 2:1 gegen Werder Bremen.

Düsseldorf gegen den BVB: Wo und wann findet die Partie statt?

Um 20.30 Uhr am heutigen Dienstagabend beginnt das Duell der Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Die Partie wird in der Merkur Spiel-Arena im Stadtteil Stockum in Düsseldorf ausgetragen.

Schiedsrichter Tobias Welz vom FC 1934 Bierstadt leitet die heutige Partie. Dabei erhält er Unterstützung von Rafael Foltyn und Robert Kempter an den Seitenlinien. Christian Gittelmann wird als vierter Offizieller agieren.

Fortuna Düsseldorf vs. BVB heute live im TV, Livestream

Die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund wird, wie alle anderen Partien der Bundesliga, exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und auf Sky Sport Bundesliga 1 gibt es die Konferenz aller Duelle des heutigen Tages zu sehen.

Außerdem bietet Sky seinen Abonnenten zusätzlich einen Livestream an, diesen könnt ihr über SkyGo nutzen, um die Partie live und in voller Länge zu verfolgen.

Fortuna Düsseldorf - BVB heute im LIVE-TICKER

Jedoch habt ihr auch ohne ein Abo die Möglichkeit, an alle wichtigen Informationen zum Spiel der Fortuna gegen den BVB zu gelangen. Der Liveticker von SPOX hält euch selbst von unterwegs stets auf dem Laufenden, so verpasst ihr keine entscheidende Aktion vom Spielfeld.

Düsseldorf gegen Dortmund: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Bundesliga 27.04.2013 Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1) Bundesliga 27.11.2012 Borussia Dortmund 1:1 (1:0) DFB-Pokal 20.12.2011 Fortuna Düsseldorf 4:5 (0:0) Bundesliga 21.02.1997 Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0) Bundesliga 21.08.1996 Borussia Dortmund 4:0 (2:0) Bundesliga 20.04.1996 Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:2)

Fortuna Düsseldorf vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Usami, Stöger, Bodzek, Zimmer - Karaman, Hennings

Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Usami, Stöger, Bodzek, Zimmer - Karaman, Hennings BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Reus - Sancho, Guerreiro - Alcacer

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag mit Fortuna, BVB