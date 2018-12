FCB: Der Spielplan des FC Bayern – Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine 

Der FC Bayern hat nach einem Durchhänger in der Bundesliga einen beträchtlichen Rückstand auf Tabellenführer Dortmund. In der Champions League ist die K.o.-Phase allerdings sicher erreicht und der Gruppensieg machbar. Bei SPOX erfahrt ihr, wie es für die Münchner weitergeht.

Der Rekordmeister präsentiert sich in der Bundesliga in den letzten Wochen alles andere als dominant. Die Münchner mussten unter anderem eine 2:3-Niederlage gegen Dortmund einstecken und verspielten gegen Aufsteiger Düsseldorf (3:3) in letzter Sekunde den Sieg. Das starke 5:1 gegen Lissabon und der Auswärtssieg gegen Werder Bremen sollen die Wende eingeleitet haben. Das hoffen zumindest Fans und Verantwortliche.

FCB: Spielplan, Wettbewerb, Gegner, Austragungsort

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 08.12.2018 Bundesliga 1. FC Nürnberg München 12.12.2018 Champions League Ajax Amsterdam Amsterdam 15.12.2018 Bundesliga Hannover 96 Hannover 19.12.2018 Bundesliga RB Leipzig München 22.12.2018 Bundesliga Eintracht Frankfurt Frankfurt

Am kommenden Wochenende steht das Bayern-Derby gegen den 1. FC Nürnberg an. Direkt danach geht es beim Auswärtsspiel gegen Ajax Amsterdam um den Gruppensieg in der Champions League.

Mit Hannover trifft der FCB auf einen Abstiegskandidaten und muss danach vor der Winterpause noch gegen schwerere Kaliber ran. Zuerst empfängt man RB Leipzig zuhause, in der Woche danach darf man in Frankfurt antreten - beides mindestens Champions-League-Anwärter.

FC Bayern München in der Champions League

Das Achtelfinale hat der FC Bayern schon in der Tasche, allerdings müssen die Münchner den Gruppensieg noch sicher machen. Im letzten Champions-League-Spiel des Jahres geht es gegen Ajax Amsterdam. Ein Unentschieden würde dem FCB genügen, um die Gruppenphase als Erster zu beenden.

Die Tabelle der Gruppe E mit Bayern München