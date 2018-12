FC Bayern München gegen RB Leipzig heute live: FCB im Livestream, TV und Liveticker

Der FC Bayern München trifft am heutigen Mittwoch auf RB Leipzig. Zuletzt haben die Bayern in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit Leipzig kommt im Gegensatz zu den letzten Gegnern eine Mannchaft, die sich vor der Saison für das europäische Geschäft qualifiziert hatte. Alles, was ihr über die Begegnung wissen müsst und wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht ihr hier bei SPOX.

Der FC Bayern gewann die letzten drei Spiele in der Bundesliga und ist damit auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Nach den Siegen gegen Nürnberg und Hannover trifft der FCB am 16. Spieltag mit dem RB Leipzig auf einen direkten Tabellennachbar. Die Roten Bullen haben das Auscheiden aus der Europa League gut verkraftet und feierten gegen den FSV Mainz 05 einen deutlichen 4:1-Sieg. Timo Werner und Yussuf Poulsen trafen jeweils doppelt.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig findet am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Allianz Arena in München, welche rund 75.000 Zuschauern Platz bietet. Marco Fritz aus Korb in Würrtemberg wird mit Hlfe von Dominik Schaal, Marcel Pelgrim und Daniel Schlager die Partie leiten.

FC Bayern gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird wie alle anderen Bundesliga-Spiele nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung live und in voller Länge als Einzelspiel oder in der Konferenz. Abonnenten von Sky können zudem den Livestream über SkyGo nutzen.

Wenn ihr keine Möglichkeit habt, die Partie live zu sehen, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVE-TICKER an.

Bayern gegen Leipzig: Die letzten Duelle

Vor dem Aufstieg der Leipziger 2016 gab es die Begegnung zwischen den Roten Bullen und den Bayern nie. In den vier Partien in der Bundesliga und dem einen Spiel im DFB Pokal gewann der Rekordmeister vier Mal.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 18.03.2018 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 2:1 (1:1) 28.10.2017 Bundesliga FC Bayern RB Leipzig 2:0 (2:0) 25.10.2017 DFB Pokal RB Leipzig FC Bayern 4:5 n.E. 13.05.2017 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern 4:5 (2:1) 21.12.2016 Bundesliga FC Bayern RB Leipzig 3:0 (3:0)

FC Bayern - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern muss auf Arjen Robben, James Rodriguez und Corentin Tolisso verzichten. Franck Ribery konnte am Anfang der Woche nicht mittrainieren.

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich - Gnabry, Thiago, Goretzka, Coman - Lewandowski

Bei den Roten Bullen fallen Emil Forsberg und Atinc Nukan aus. Marcel Sabitzer fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

RB Leipzig: Gulacsi - Upamecano, Konate, Orban - Klostermann, Laimer, Demme, Kampl, Halstenberg - Poulsen, Werner

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag