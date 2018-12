Werder Bremen gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen empfängt am heutigen Samstag in der Bundesliga den FC Bayern München. Was ihr alles über das Nord-Süd-Duell wissen müsst und wo ihr diese Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Bayern kommen in der Bundesliga bislang nicht in Fahrt. Nur Platz 5 ist weit unter den Erwartungen des Rekordmeisters. Deshalb muss am Samstag gegen den Tabellensiebten Werder Bremen ein Sieg her.

Werder gegen FCB: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Christian Dingert angepfiffen. Austragungsort ist das Weserstadion in Bremen.

Werder Bremen vs. FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während wie üblich die Samstagsspiele in der Konferenz live und exklusiv auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD1 übertragen werden, wird die Partie zwischen Werder und Bayern in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr. Martin Groß wird das Einzelspiel kommentieren.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream zu dem Bundesligaspiel über Sky Go an. Hierfür benötigt ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement. Wer kein Sky-Abo besitzt, bleibt mit dem LIVETICKER von SPOX dennoch immer am Ball.

Bei DAZN könnt ihr dann die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff der jeweiligen Partie nachholen. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang gratis getestet werden.

Werder gegen Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen zwischen Werder und Bayern werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten die Teams auflaufen:

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Sahin, Klaassen - Kruse - Osako, Rashica

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Sahin, Klaassen - Kruse - Osako, Rashica Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Rafinha - Martinez - Robben, Goretzka, Müller, Gnabry - Lewandowski

Werder Bremen - Bayern München: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 21.01.2018 Bayern München Werder Bremen 4:2 Bundesliga 26.08.2017 Werder Bremen Bayern München 0:2 Bundesliga 28.01.2017 Werder Bremen Bayern München 1:2 Bundesliga 26.08.2016 Bayern München Werder Bremen 6:0 DFB-Pokal Halbfinale 19.04.2016 Bayern München Werder Bremen 2:0 Bundesliga 12.03.2016 Bayern München Werder Bremen 5:0

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 13. Spieltag