Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt am heutigen Samstag gegen den FC Augsburg. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der VfB Stuttgart liegt mit mageren acht Punkten nach zwölf Spielen auf Platz 18. Auch für den FC Augsburg läuft es bislang nicht so rund: Das Team sammelte bisher nur dreizehn Zähler und liegt auf dem 13. Rang.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen dem VfB und FCA wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Harm Osmers angepfiffen. Austragungsort ist die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

VfB Stuttgart - FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte vieler Bundesliga-Partien gesichert und zeigt den kompletten Samstag live und exklusiv. Die Vorberichte starten bereits um 14 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek und den Experten Reiner Calmund und Christoph Metzelder.

Stuttgart gegen Augsburg könnt ihr entweder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 6 HD oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD verfolgen. Außerdem bietet Sky einen Livestream per SkyGo an.

Für alle ohne Sky-Abo gibt es die Möglichkeit, durch den SPOX-Liveticker kein Highlight zu verpassen.

VfB gegen FCA: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 18.02.2018 FC Augsburg VfB Stuttgart 0:1 Bundesliga 23.09.2017 VfB Stuttgart FC Augsburg 0:0 Bundesliga 16.04.2016 FC Augsburg VfB Stuttgart 1:0 Bundesliga 21.11.2015 VfB Stuttgart FC Augsburg 0:4 Bundesliga 18.04.2015 FC Augsburg VfB Stuttgart 2:1 Bundesliga 23.11.2014 VfB Stuttgart FC Augsburg 0:1

Stuttgart gegen Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Markus Weinzierl kann gegen Augsburg auf folgendes Personal nicht zurückgreifen: Alexander Meyer (Kreuzbandverletzung), Holger Badstuber (Wadenprobleme), Borna Sosa (Schambeinprellung), Pablo Maffeo (Sprunggelenksprobleme), Daniel Didavi (Achillessehnenprobleme), Berkay Özcan (Syndesmosebandriss) und Nicolas Gonzalez (Wadenprobleme).

VfB: Zieler - Beck, Pavard, Baumgartl, Kempf - Aogo, Gentner - Dajaku, Ascacibar, Thommy - Gomez

Zieler - Beck, Pavard, Baumgartl, Kempf - Aogo, Gentner - Dajaku, Ascacibar, Thommy - Gomez FCA: Luthe - Schmid, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Baier, Khedira - Schieber, Koo, Caiuby - Gregoritsch

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 13. Spieltag