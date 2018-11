Schalke-News und -Gerüchte: Heidel erhöht Druck auf Neuzugang Rudy

Hier gibt's alle Gerüchte und News zum FC Schalke 04.

Heidel erwartet mehr von Rudy

Schalke-Manager Christian Heidel hat den Druck auf Neuzugang Sebastian Rudy erhöht. Der Mittelfeldspieler war im Sommer für rund 15 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Königsblauen gewechselt, konnte bisher die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

"Vielleicht haben wir uns das alle ein wenig zu rosig vorgestellt", bilanzierte Heidel bei Sky über den deutschen Nationalspieler, der unter Coach Domenico Tedesco den Sprung zum Stammspieler noch nicht geschafft hat.

Heidel sieht in Rudy zwar weiter einen "top überdurchschnittlichen" Fußballspieler, allmählich müsse sich dieser aber an die veränderten Bedingungen auf Schalke, vor allem was das Spielsystem anbelangt, gewöhnen.

"Der Spieler muss sich da aber auch ein bisschen anpassen", mahnt Heidel allerdings und drückt dabei aufs Tempo. "Wir haben nach diesem Saisonstart nicht viel Zeit".

Ralf Fährmann erklärt den Schalker Absturz

Ralf Fährmann hat vor allem drei Gründe ausgemacht, warum Schalke nach der Vizemeisterschaft jetzt auf Platz 14 steht. Vor allem der Saisonstart mache den Königsblauen noch zu schaffen und sei ein Hauptgrund für die momentane Lage. "Das Problem, das wir haben, ist die Hypothek von fünf Niederlagen in Folge zu Beginn der Saison. Hätten wird in der Phase ähnlich solide Punkte gesammelt wie seit dem sechsten Spieltag, stünden wir im oberen Drittel", erklärt der Torhüter gegenüber der Sport Bild.

Ein weiterer Grund sei die schlechte Chancenverwertung. Im Gegensatz zur letzten Saison käme man zwar zu gefährlichen Torchancen, könne diese aber nicht nutzen. "Wir belohnen uns nicht", kritisiert Fährmann. Außerdem raube die Champions League wichtige Zeit für die Vorbereitung: "Wir hatten den Vorteil, uns aufgrund unserer Nicht-Teilnahme am Europacup Woche für Woche auf den nächsten Gegner konzentriert vorbereiten zu können. Diese Zeit haben wir diese Saison nicht".

Veltins-Arena: Spatenstich heute vor 20 Jahren

Die Arena auf Schalke feiert heute so etwas wie Geburtstag,. Heute vor 20 Jahren wurde mit dem Bau des Stadions begonnen.