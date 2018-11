Hertha BSC gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC empfängt am heutigen Samstag in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei dem Duell trifft das formstärkste Bundesligateam auf die Mannschaft mit der schwächsten Punktebilanz an den vergangenen Spieltagen: Hertha holte in den letzten vier Spielen in der Bundesliga lediglich zwei Zähler, während Hoffenheim im selben Zeitraum die volle Punkteausbeute einfuhr.

Wo und wann spielt Hertha BSC gegen die TSG 1899 Hoffenheim?

Die Partie findet am heutigen Samstag im Berliner Olympiastadion statt. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Nur in Ausnahmefällen werden in dieser Saison Spiele der Bundesliga auch im Free-TV gezeigt. Wer die Partie zwischen Hertha BSC und Hoffenheim live sehen will, muss deshalb auf ein kostenpflichtiges Angebot zurückgreifen.

Sky zeigt die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den Parallelspielen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Britta Hofmann

Experten: Reiner Calmund, Christoph Metzelder

Kommentator Einzelspiel: Hansi Küpper

Wer ein Sky-Abonnement besitzt, kann die Partie auch über das Angebot von SkyGo als Livestream verfolgen.

Hertha BSC gegen TSG Hoffenheim: Liveticker und Highlights

Ihr könnt das Spiel zwischen Hertha und Hoffenheim nicht live sehen? Dann seid ihr bei SPOX an der richtigen Adresse: Hier könnt ihr im Liveticker nicht nur die Partie mitverfolgen, sondern könnt ab Montag (00.01 Uhr) auch die Highlights nachholen.

Für alle, die nicht so lange warten wollen, lohnt sich ein Blick zu DAZN. Der Streamingdienst bietet die Zusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie an. Zudem hat DAZN auch Live-Spitzenfußball wie beispielsweise die Champions League, Europa League, Premier League oder Primera Division im Programm.

DAZN kostet 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum gratis Probemonat.

© getty

.

Hertha BSC gegen TSG Hoffenheim: Die Fakten zum Spiel

Die TSG 1899 Hoffenheim verlor keines der vergangenen 5 Bundesliga-Spiele gegen Hertha BSC (3 Siege, 2 Remis) - die letzte Niederlage setzte es beim 0-1 in Berlin im November 2015.

Hertha BSC traf in den jüngsten 9 Bundesliga-Duellen gegen Hoffenheim nie häufiger als 1-mal und erzielte in diesem Zeitraum nur 7 Tore gegen die TSG.

Beim Duell zwischen der TSG Hoffenheim (12 Punkte) und Hertha BSC (2) trifft das formstärkste auf das formschwächste Bundesligateam der vergangenen 4 Spieltage.

Hertha BSC ist seit 5 Bundesliga-Spielen sieglos (3 Remis, zuletzt 2 Niederlagen) - das gab es für die Berliner zuletzt im April/Mai 2016 (7 Spiele in Folge).

Hertha BSC - TSG Hoffenheim: Die letzten Aufeinandertreffen