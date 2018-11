Bayer 04 Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 10. Spieltag der Bundesliga trifft Bayer 04 Leverkusen heute auf die TSG 1899 Hoffenheim. Wir verraten euch alles, was ihr über das Spiel wissen müsst, und wo ihr die Partie im TV, im Livestream oder Liveticker sehen könnt.

Die Werkself hat in den letzten beiden Spielen einen großen Schritt aus der Krise gemacht - und dabei tollen Fußball gespielt: Gegen Werder Bremen gab es am letzten Spieltag ein 6:2, im Pokal besiegte man Mönchengladbach klar mit 5:0. Auf Tabellenplatz 12 hat man nach neun Spieltagen zwei Punkte Rückstand auf die TSG. Die verlor zuletzt das Pokal-Duell gegen RB Leipzig mit 0:2.

Bayer 04 Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim findet am heutigen Samstag, 3. November, um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird in der BayArena in Leverkusen, die bis zu 30.210 Fans beherbergen kann. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler

Bayer 04 Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga-Begegnung ist nicht im Free-TV zu sehen. Sky hat sich die Rechte an der Übertragung der Bundesliga gesichert und überträgt auch dieses Spiel live und exklusiv. Sky-Abonnenten steht auch der Streamingdienst Sky Go für die Partie zur Verfügung.

Das Spiel gibt es einzeln auf Sky Sport Bundesliga 5 HD oder in einer Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit den anderen Nachmittags-Spielen. Moderatorin ist Esther Sedlaczek, Kommentator ist Toni Tomic.

Auf DAZN könnt ihr euch die Spielzusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie ansehen. DAZN zeigt neben Spielen der UEFA Champions League und Europa League auch jede Menge Spitzenfußball aus den europäischen Topligen und hat jede Menge US-Sport im Programm.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang gratis getestet werden.

Bundesliga: Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim im Liveticker

SPOX versorgt euch mit dem Liveticker zum Einzelspiel oder zur Bundesliga-Konferenz.

Leverkusen gegen Hoffenheim: Die Fakten zum Spiel

Bayer 04 Leverkusen gewann 14 der 20 BL-Duelle gegen die TSG Hoffenheim - gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat die Werkself eine so hohe Siegquote (70%).

Der Punkteschnitt von Bayer 04 Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim (2.25) ist höher als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten.

Gegen kein Team kassierte die TSG Hoffenheim in der Bundesliga mehr Niederlagen als gegen Bayer 04 Leverkusen (14, wie gegen Bayern München).

11 Punkte nach 9 BL-Spielen sind für die Leverkusener die schwächste Bilanz seit 12 Jahren, in der Saison 2006/07 reichte es dann immerhin noch zu Platz 5 im Abschlussklassement.

Leverkusen holte aus den 4 Heimspielen in dieser Saison nur 4 Punkte (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen), so schwach war die Heimbilanz von Bayer 04 zuletzt vor 16 Jahren: 2002/03 waren es ebenfalls 4 Punkte aus den ersten 4 Heimspielen.

Bayer 04 Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Jedvaj - Weiser, L. Bender, Havertz, Wendell - Bellarabi, Brandt - Volland.

Hoffenheim: Baumann - Adams, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Zuber - Grillitsch - Demirbay, Kramaric - Joelinton, Nelson.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 10. Spieltag