1. FC Heidenheim gegen 1. FC Magdeburg: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am zehnten Spieltag der zweiten Liga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams befinden sich nach den ersten neun Spielen in der unteren Tabellenhälfte wieder.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Heidenheim gegen 1. FC Magdeburg: 2. Liga heute live im TV, Livestream

Anpfiff der Partie ist heute um 13 Uhr in Heidenheim. Im Free-TV ist die Begegnung nicht zu sehen, dafür zeigt Pay-TV-Sender Sky das Spiel wie bei Samstagsspielen gewohnt live und exklusiv. Auf Sky Bundesliga 5 HD läuft die Begegnung im Einzelspiel, die Konferenz mit den drei Samstagsspielen gibt es auf Sky Bundesliga 2 HD zu sehen.

Alle Sky-Kunden haben zudem die Möglichkeit die Partie im Livestream auf Sky Go zu sehen.

Heidenheim vs. Magdeburg heute live im Liveticker

Solltet ihr kein Abonnement bei Sky besitzen und trotzdem über alle wichtigen Informationen aus dem Spiel informiert bleiben, könnt ihr dies natürlich wie gewohnt über den Liveticker von SPOX machen.

Auch hier bietet SPOX zudem eine Konferenz an.

2. Liga: Heidenheim und Magdeburg vor dem 10. Spieltag

Der 1. FC Heidenheim steht vor dem zehnten Spieltag genau in der Mitte der Tabelle und hat aktuell zwölf Punkte auf dem Konto. Durch die ausgeglichene Situation an der Tabellenspitze ist es zum Relegationsplatz aber gar nicht so weit. Auf den HSV fehlen aktuell nur fünf Zähler.

Der 1. FC Magdeburg steht zwar fünf Plätze weiter unten, kann damit aber nach dem verheerenden Saisonstart mit den letzten Wochen durchaus zufrieden sein. Nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen ist das Team von Jens Härtel in den letzten fünf Spielen unbesiegt und hat mit neun Punkten immerhin ein kleines Polster auf die Abstiegsränge.

2. Liga heute live: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag