VfB Stuttgart - BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

Der VfB Stuttgart trifft heute mit seinem neuen Trainer Markus Weinzierl auf Borussia Dortmund. Im SPOX-Liveticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt das Spielgeschehen live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird bereits vor Spielbeginn regelmäßig mit den wichtigsten Infos rund um das Spiel aktualisiert. Ab 15.15 Uhr wird das Duell zwischen Stuttgart und dem BVB live getickert.

VfB Stuttgart - BVB heute live im Liveticker

9 Uhr: Anpfiff des Spiels zwischen dem Tabellenführer BVB und dem Schlusslicht Stuttgart ist heute um 15.30 Uhr.

VfB Stuttgart - BVB heute live im TV und im Livestream sehen

Die Partie wird um 15.30 Uhr von Schiedsrichter Manuel Gräfe in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart an. In Deutschland kann man das Match zwischen dem VfB und dem BVB nicht im Free-TV sehen.

Stattdessen zeigt Sky wie gewohnt die Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv und hat folglich auch das Spiel zwischen Stuttgart und Dortmund im Programm. Das Match wird sowohl im Rahmen einer Konferenz als auch natürlich als Einzelspiel angeboten. Kunden von Sky können das Spiel auch als Livestream via SkyGo verfolgen.

Bundesliga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick