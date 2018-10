Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf heute live: Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream sehen

Zum Auftakt des 8. Spieltags der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt am Freitagabend Fortuna Düsseldorf. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel heute im TV oder Livestream sehen könnt.

Die Fortuna liegt den Frankfurtern. 25 der 51 direkten Duelle konnte die Eintracht für sich entscheiden. Lediglich elf Mal ging Düsseldorf als Sieger vom Platz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream sehen

Das Freitagsspiel am achten Spieltag der Bundesliga ist für 20.30 Uhr angesetzt. Gespielt wird in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Die Begegnung zwischen der Eintracht und der Fortuna kann nicht im Free-TV verfolgt werden.

Für die Freitagsspiele hat sich Eurosport die Rechte gesichert und somit überträgt Eurosport auch dieses Spiel im TV. Wer Kunde ist, kann sich das Match auch im Livestream ansehen. Hier geht es zum Eurosport Player.

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf heute live: Liveticker

Ihr könnt die Partie nicht live verfolgen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? SPOX schafft Abhilfe und bietet Euch einen Liveticker zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Hier geht's zum Liveticker.

SGE vs. Düsseldorf: Highlights vom Freitagsspiel

Wer trotz Liveticker aber nicht auf Bildmaterial verzichten will, muss lediglich bis 23 Uhr warten. Der Streaming-Dienst DAZN hat die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff online. Hole dir jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Außerdem hat SPOX die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga. Diese sind in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0.01 Uhr verfügbar.

Eintracht vs. Fortuna heute live: Ausgangslage

Die Länderspielpause hat den Frankfurter Lauf unterbrochen. Die jüngsten drei Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen. Daran soll gegen Düsseldorf angeknüpft werden. Vier Mal das Punktemaximum in Folge gab es für die SGE zuletzt im Jahr 2012 unter dem damaligen Trainer Armin Veh.

Bei der Fortuna geht der Trend dagegen in die andere Richtung. Nach drei Pleiten in Folge ist die Truppe von Friedhelm Funkel auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. Außerdem ist Düsseldorf enorm auswärtsschwach. Seit saisonübergreifend 17 Begegnungen wartet die Fortuna auf einen Bundesliga-Auswärtssieg (zuletzt 2:0 in Fürth im Jahr 2012).

Bundesliga-Tabelle nach 7 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 7 23:8 15 17 2. RB Leipzig 7 16:9 7 14 3. Borussia M'gladbach 7 15:9 6 14 4. Werder Bremen 7 13:8 5 14 5. Hertha BSC 7 12:7 5 14 6. Bayern München 7 12:8 4 13 7. Eintracht Frankfurt 7 12:11 1 10 8. 1. FSV Mainz 05 7 4:4 0 9 9. Wolfsburg 7 10:11 -1 9 10. FC Augsburg 7 14:13 1 8 11. SC Freiburg 7 9:13 -4 8 12. 1. FC Nürnberg 7 7:16 -9 8 13. TSG Hoffenheim 7 11:12 -1 7 14. Bayer Leverkusen 7 7:13 -6 7 15. Schalke 04 7 5:9 -4 6 16. Hannover 96 7 8:14 -6 5 17. Fortuna Düsseldorf 7 5:11 -6 5 18. VfB Stuttgart 7 6:13 -7 5

Bundesliga: 8. Spieltag im Überblick

Am achten Spieltag feiert Markus Weinzierl sein Debüt als Coach des VfB Stuttgart. Zum Auftakt ist niemand Geringeres als der Tabellenführer bei den Schwaben zu Gast. Die Partie gegen den BVB wird um 15.30 Uhr am Samstag angepfiffen.