FC Schalke 04 gegen Werder Bremen heute live im TV und Livesteam

In der Bundesliga kommt es heute Abend zum Spiel Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Alles Wissenswerte zum Spiel, sowie zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr bei SPOX.

Nach einem miserablen Start gelang S04 der Umschwung, vor der Länderspielpause gelangen den Königsblauen drei Pflichtspielsiege. Derzeit stehen sie mit sechs Punkten auf Rang 15 dennoch weit hinter den Erwartunghaltungen. Anders die Situation beim Gast aus Bremen: Werder musste diese Saison erst eine Niederlage hinnehmen und steht mit 14 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Schalke 04 gegen Werder Bremen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel der Schalker gegen den SV Werder Bremen findet am heutigen Samstag in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr.

Schalke 04 gegen Werder Bremen im TV und im Livestream

Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen wird nicht im Free-TV gezeigt.

Sky hat sich die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele in der Bundesliga gesichert und überträgt somit auch dieses Spiel. Abonnenten von Skxkönnen das Spiel auch via Sky Go streamen. Die Vorberichterstattung startet um 17.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Sebastian Hellmann mit Sky-Experte Lothar Matthäus. Kommentator des Spiel ist Kai Dittmann.

FC Schalke 04 - Werder Bremen: Die Highlights

Wer das Spiel zwischen Schalke nicht live sehen kann oder die Highlights nachholen will, kann dies bei SPOX tun: Ab Montag um 00.01 gibt es hier alle Bundesliga-Zusammenfassungen des Spieltags.

Wer nicht so lange warten will, ist bei DAZN an der richtigen Stelle: Der Streamingdienst zeigt die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels. Hier gehts zum kostenlosen Probemonat.

Schalke 04 gegen Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültige Aufstellung zum Spiel wird erst rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten die Teams spielen:

Schalke 04: Fährmann - Caliguiri, Naldo, Nastasic, Mendyl - Mascarell, McKennie, Bentaleb - Konoplyanka, Burgstaller, Uth

Fährmann - Caliguiri, Naldo, Nastasic, Mendyl - Mascarell, McKennie, Bentaleb - Konoplyanka, Burgstaller, Uth Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Bergfrede, Moisander - Selassie, Eggestein, Sahin, Klaasen, Augustinsson - Osako, Kruse

Bundesliga: Die letzten Duelle zwischen Schalke 04 und Werder Bremen

Die Bilanz der beiden Duelle ist ziemlich ausgeglichen. In insgesamt 103 Aufeinandertreffen ging Schalke 41 Mal als Sieger vom Feld. Werder Bremen gewann 42 Duelle gegen Königsblau. 20 Mal trennten sich die Teams mit einem Remis. In den letzten sechs Duellen wechselten sich beide Mannschaften mit dem Siegen ab.