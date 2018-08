Stimmen zum Supercup-Sieg des FC Bayern: Eintracht-Spielweise "war nicht in Ordnung"

Hasan Salihamidzic hat nach dem Supercup-Sieg des FC Bayern München die Spielweise von Gegner Eintracht Frankfurt scharf kritisiert. Niko Kovac deutete weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt an. Die Stimmen zur Partie der Bayern gegen die SGE.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) über...

... das Spiel: "Wir haben es über 90 Minuten richtig gut gemacht und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir dann den Ball gut laufen lassen. Ich habe natürlich Mitgefühl mit meinem Ex-Verein, aber man darf das Spiel nicht überbewerten."

... David Alaba: "Das ist der Wermutstropfen. Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist."

... Jerome Boateng: "Es gibt nichts Neues bei Boateng. Klar ist, dass er von PSG gewollt wird, aber ich weiß nicht was passiert. Er ist ein Weltklasseverteidiger und ich hoffe, er bleibt."

... weitere Transfers: "Ich habe keine Wünsche, aber eventuell machen wir noch was, wenn sich David verletzt hat. Aber ich habe eine super Mannschaft und bin sehr zufrieden."

Eintracht-Trainer Adi Hütter: "Heute ist die Kritik berechtigt"

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war nicht angenehm. Der FC Bayern war uns in allen Bereichen überlegen. Wir haben gut angefangen, aber hatten irgenwann keinen Zugriff mehr. Wir haben uns zu viele leichte Abspielfehler geleistet und sind in eine Klatsche gelaufen, die wir nicht wollten. Das, was wir heute gesehen haben, ist nicht das, was ich sehen möchte. Heute ist die Kritik berechtigt. Ich bin dennoch überzeugt von der Mannschaft."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München): "Die Spielweise von Frankfurt war nicht in Ordnung. So etwas macht man nicht. Bei David Alaba ist es das linke Knie. Er fährt jetzt gleich zum MRT. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist."

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Das Ergebnis spiegelt die Dominanz wider. In der Anfangsphase war es nicht ganz so klar, dann haben wir zwei Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht."

Mats Hummels (FC Bayern München): "Der Titel bedeutet nach den Enttäuschungen ab Mitte April viel. Wir haben heute viel reingelegt, weil wir positiv in die Saison starten wollten. Deswegen können wir sehr zufrieden sein."

Danny da Costa (Eintracht Frankfurt): "Wir haben uns sehr viel vorgenommen und wollten über die Aggressivität ins Spiel finden, ähnlich wie im Pokalfinale. Das ist uns bis zum 0:1 gut gelungen, danach hat uns der Mut gefehlt, weiterhin Druck zu machen. Die Bayern nutzen diese Fehler gnadenlos aus."

DFL-Supercup: Wer waren die bisherigen Sieger?

Jahr Meister Pokalsieger/Vizemeister Ergebnis 1941* Dresdner SC FC Schalke 04 4:2 1977* Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 3:2 1983* FC Bayern München Hamburger SV 4:2 i.E. 1987 FC Bayern München Hamburger SV 2:1 1988 Werder Bremen Eintracht Franfurt 2:0 1989 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:4 1990 FC Bayern München 1. FC Kaiserslautern 4:1 1991 1. FC Kaiserslautern Werder Bremen 3:1 1992 VfB Stuttgart Hannover 96 3:1 1993 Werder Bremen Bayer Leverkusen 7:6 i.E. 1994 FC Bayern München Werder Bremen 1:3 n.V. 1995 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:0 1996 Borussia Dortmund 1. FC Kaiserslautern 4:3 i.E. 2008* Borussia Dortmund FC Bayern München 2:1 2009* Werder Bremen VfL Wolfsburg 2:1 2010 FC Bayern München FC Schalke 04 2:0 2011 Borussia Dortmund FC Schalke 04 3:4 i.E. 2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 1:2 2013 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:4 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 2015 FC Bayern München VfL Wolfsburg 4:5. i.E. 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:4 i.E. 2018 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 5:0

* inoffizielle Austragung