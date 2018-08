FC Bayern München: Wer war die beste Nummer 11 aller Zeiten beim FCB?

In der Geschichte des FC Bayern München trugen viele Vereinsgrößen das Trikot mit der Nummer 11. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem FCB-Trikot gewesen ist.

Der treffsicherste Sportvorstand: Karl-Heinz Rummenigge

Zehn Jahre lang schnürte KHR die Schuhe für die Bayern. National lief es in dieser Zeit verhältnismäßig "schlecht" für die Münchner. An Rummenigge lag das nicht. Wenige Wochen vor seinem 29. Geburtstag wagte Rummenigge noch den Schritt in die Serie A zu Inter Mailand, bevor er seine Karriere beim Schweizer FC Servette beendete. Als Funktionär prägte er die Vereinsgeschichte der Bayern jedoch mindestens genauso aktiv mit wie noch während seiner aktiven Karriere. An der Seite von Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer führte er den FC Bayern in die internationale Spitzenklasse.

Europameister 1980

Vize-Weltmeister 1982 und 1986

2x Europapokal der Landesmeister

2x Deutscher Meister

2x Deutscher Pokalsieger

Europas Fußballer des Jahres 1980 und 1981

Deutschlands Fußballer des Jahres 1980

3x Bundesliga-Torschützenkönig

1x Torschützenkönig in der Schweiz

Karl-Heinz Rummenigge FC Bayern München Spiele 420 Tore 217 Assists 66

1998 bis 2003: Stefan Effenberg

Effenberg landete gleich zwei Mal beim FC Bayern. 1990 kam er von Gladbach nach München, zwei Jahre später zog es ihn nach Italien zum AC Forenz - eine weniger erfolgreiche Zeit für Effe. Er stieg im ersten Jahr direkt in die zweite italienische Liga ab. Nach seiner Rückkehr zu den Fohlen zog es den Aggressive Leader erneut an die Isar. Der richtige Schritt - Effenberg räumte sämtliche Titel ab. Heute versucht sich der 49-Jährige als TV-Experte und Trainer.

Europas Fußballer des Jahres 2001

1x Champions-League-Sieger

3x Deutscher Meister

2x Deutscher Pokalsieger

1x Weltpokalsieger

3x Deutscher Ligapokalsieger

1x Deutscher Superpokalsieger

1x Italienischer Zweitligameister

Stefan Effenberg FC Bayern München Spiele 234 Tore 49 Assists 48

2006 bis 2009: Lukas Podolski

Die Effzeh-Legende, der Kölsche Jung schlechthin, hat seine Fußstapfen auch beim FC Bayern hinterlassen. Zehn Millionen Euro ließen sich die Münchner den Linksfuß kosten. Trotz einer vergleichsweise mageren Titelausbeute prägte Podolski mit seiner unbefangenen Art eine ganze Jugendgeneration.

Weltmeister 2014

1x Deutscher Meister

1x Deutscher Pokalsieger

1x Deutscher Ligapokalsieger

1x Bundesliga-Torschützenkönig

1x Zweitliga-Torschützenkönig

1x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Superpokalsieger

1x Türkischer Pokalsieger

2x Türkischer Superpokalsieger

Lukas Podolski FC Bayern München Spiele 106 Tore 26 Assists 20

2009 bis 2012: Ivica Olic

Der Kroaten stand nur drei Jahre lang beim FC Bayern unter Vertrag. Dennoch avancierte Olic aufgrund seiner Kämpfernatur wie so häufig bei seinen Stationen schnell zum Publikumsliebling. Mit dem FC Bayern holte Olic seine einzige Deutsche Meisterschaft. Zuvor und danach war er außerdem bei Hertha BSC, beim HSV und beim VfL Wolfsburg angestellt. Selbst zu Bayerns Stadtrivalen TSV 1860 München zog es Olic noch.

1x Deutscher Meister

2x Deutscher Pokalsieger

1x Deutscher Superpokalsieger

3x Russischer Meister

2x Russischer Pokalsieger

2x Russischer Superpokalsieger

2x Kroatischer Meister

1x UEFA Cup-Sieger

Ivica Olic FC Bayern München Spiele 80 Tore 23 Assists 13

seit 2017: James Rodriguez

Der Kolumbianer saß bei Real Madrid unter Zinedine Zidane meist nur noch auf der Bank. Ein Glücksfall für den FC Bayern, wie sich herausstellen sollte. Der 27-Jährige brillierte in seiner ersten von zwei Spielzeiten als Leihgabe beim FC Bayern. Die Münchner haben darüberhinaus eine Kaufoption für James.

2x Champions-League-Sieger

1x Europa-League-Sieger

3x FIFA-Klub-Weltmeister

2x UEFA-Supercupsieger

1x Deutscher Meister

1x Deutscher Superpokalsieger

1x Spanischer Meister

3x Portugiesischer Meister

1x Portugiesischer Pokalsieger

3x Portugiesischer Superpokalsieger

1x Argentinischer Meister

WM-Torschützenkönig 2014

James Rodriguez FC Bayern München Spiele 39 Tore 8 Assists 14

Die Spieler des FC Bayern München mit der Nummer 11 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.