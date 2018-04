FC Bayern München - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream sehen

J1 League Live Kobe -

Am 32. Spieltag der Bundesliga gastiert Niko Kovac mit der Frankfurter Eintracht bei seinem zukünftigen Verein, dem FC Bayern München. Hier findet ihr alle Infos, wie ihr das Spiel heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Während bei den Münchnern angesichts der bereits feststehenden Meisterschaft der Fokus auf dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid liegen dürfte, kämpft die auf dem siebten Platz liegende Eintracht noch um die Qualifikation für die Europa League. Das Duell stellt zudem den Probelauf für das Pokalfinale dar, in dem sich beide Teams am 19. Mai wiedersehen.

Wann und wo spielt der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt?

Die Partie wird am Samstagnachmittag, den 28. April, um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen. Schiedsrichter Christian Dingert wird das Spiel als Unparteiischer leiten.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im TV und Livestream sehen

Als Einzeloption ist das Spiel live auf Sky Bundesliga 2 sowie Sky Bundesliga 2 HD zu sehen. Ab 15.15 Uhr startet die Vorberichterstattung aus der Müncher Allianz Arena. Zudem sind Ausschnitte der Partie auch in der Samstags-Konferenz zu sehen, welche auf Sky Bundesliga 1 sowie Sky Bundesliga 1 HD übertragen wird. Dort startet bereits um 13 Uhr die Vorberichterstattung zu allen Partien des Samstagsnachmittags. Sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel der Münchner können alle Kunden des Pay-TV-Senders auch über Skygo verfolgen. Folgende Besetzung begleitet die Sky-Übertragung:

Moderation bei der Vorberichterstattung der Konferenz: Britta Hofmann und Sebastian Hellmann

Experten bei der Vorberichterstattung der Konferenz: Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Kommentator der Einzelpartie: Jonas Friedrich

Kommentator der Partie in der Konferenz: Holger Pfandt

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von der Partie.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Mannschaften findet ihr hier eine Stunde vor Anpfiff der Partie.

FC Bayern seit 13 Spielen ungeschlagen gegen Frankfurt

Saison Spielort Ergebnis 2017/18 Frankfurt 0:1 2016/17 München 3:0 2016/17 Frankfurt 2:2 2015/16 München 1:0 2015/16 Frankfurt 0:0 2014/15 München 3:0 2014/15 Frankfurt 0:4

Die Münchner sind seit 13 Bundesliga-Partien gegen Frankfurt ungeschlagen, bei der 1:2-Niederlage im März 2010 stand noch Louis van Gaal bei den Bayern an der Seitenlinie. In den letzten elf Duellen gelang der Eintracht zehn Mal kein Treffer gegen den deutschen Rekordmeister.