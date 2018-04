1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig heute live im TV und Livestream sehen

Primera División Live Getafe -

Am 32. Spieltag kämpft der 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig um wichtige Punkte im Abstiegskampf. RBL möchte derweil an den Champions-League-Plätzen dranbleiben. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV oder im Livestream sehen.

Mainz würde bei einem Dreier den Relegationsplatz 16 verlassen und sich eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden Spiele im Abstiegskampf erarbeiten. Für die Gäste, die aktuell auf Rang sechs stehen, geht es einerseits darum, den Abstand auf den ersten Champions-League-Platz auf drei Punkte zu verkürzen und andererseits darum, den Vorsprung auf Platz sieben auf vier Zähler auszubauen.

Wann spielt der 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig?

Am Sonntagnachmittag, den 29. April, um 15.30 Uhr wird die Partie in der Opel-Arena in Mainz angepfiffen. Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock wird das Spiel leiten.

Mainz 05 gegen RB Leipzig im TV und Livestream sehen

Die Rechte für diese Partie liegen ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky. Das Spiel wird live bei Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD zu sehen sein. Alle Abonnenten haben zudem die Möglichkeit, den Livestream von Sky Go zu nutzen. Die Vorberichte zum Duell zwischen Mainz und Leipzig starten bereits um 14.30 Uhr. Mit folgender Besetzung geht des Sender ins Rennen:

Moderation: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Kommentator: Tom Bayer

Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker verfolgen

Wie bei allen Bundesligaspielen bietet SPOX auch für diese Partie einen Liveticker an.

Mainz 05 - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden von den Teams etwa eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten die beiden Teams auflaufen:

Mainz 05: Adler - Donati, Bell, Diallo, Brosinski - Gbamin - Serdar, Latza - Öztunali, De Blasis - Muto

Adler - Donati, Bell, Diallo, Brosinski - Gbamin - Serdar, Latza - Öztunali, De Blasis - Muto RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo - Keita, Demme - Kampl, Bruma - Augustin, Werner

Mainz gegen Leipzig: Die bisherigen Spiele

Saison Spiel Ergebnis 2017/2018 RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 2:2 2016/2017 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 2:3 2016/2017 RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 3:1

Seit dem Aufstieg der Leipziger 2016 konnte Mainz noch kein Spiel gegen das Team von Ralph Hasenhüttl gewinnen. Im Hinspiel konnten die Rheinhessen jedoch einen Punkt aus Leipzig entführen. Treffer von Kampl und Werner konnte die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz durch Tore von Quaison und Bergreen ausgleichen.