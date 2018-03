Schalke - Huub Stevens adelt Domenico Tedesco: "Er lebt S04 wirklich"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Huub Stevens ist begeistert von Domenico Tedesco beim FC Schalke 04. Der ehemalige Trainer sieht sogar einige Parallelen zwischen sich und dem 32-Jährigen.

"Ja, wir spielen aktuell nicht den besten Fußball - doch die Mannschaft malocht, arbeitet anständig. Das sind wichtige Tugenden auf Schalke", führt Stevens in der Bild an. Der Jahrhundert-Coach ist überzeugt von der Arbeit Tedescos.

Nach vier Siegen in Folge steht Königsblau derzeit auf dem zweiten Rang. Stevens hat aber noch ein anderes Szenario im Sinn: "Schalke kommt unter die ersten Vier und ins Pokal-Finale - das würde ich sofort unterschreiben! In Berlin ginge es dann wohl gegen Bayern. Beim 1:2 zuletzt in München waren wir auf Augenhöhe."

Stevens: "Tedesco lebt Schalke wirklich"

So oder so ist der Niederländer aber angetan von Tedesco. Er erkennt gar Parallelen zu sich selbst: "Dass Domenico am Sonntagmorgen beim A-Junioren-Derby gegen Dortmund zugeschaut hat, war keine Show. Tedesco lebt Schalke wirklich - so wie Rudi Assauer und ich damals."

Die Schalker A-Jugend gewann unter den Augen des Cheftrainers mit 4:2 gegen den BVB. Etwas torreicher, als es derzeit die Profis tun. Doch Stevens stört das nicht: "Am Ende gewinne ich lieber schmutzig, als schön zu verlieren."