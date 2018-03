Medien: Bernd Hollerbach steht beim Hamburger SV vor der Entlassung

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live Bilbao -

Leganes Serie A Live Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Live Toulouse -

Marseille Primeira Liga Live Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet

HSV-Trainer Bernd Hollerbach steht bei den akut abstiegsbedrohten Hanseaten offenbar kurz vor dem Aus: Wie der kicker berichtet, soll Hollerbach schon am Montag durch den bisherigen U21-Trainer Christian Titz ersetzt werden.

Erst vor sieben Wochen hatte Hollerbach beim Hamburger SV den Posten des Cheftrainers übernommen. In dieser Zeit gelang dem Klub allerdings kein einziger Sieg, bei nur noch acht verbleibenden Spieltagen beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz sieben Punkte. Am Wochenende hatte der HSV mit 0:6 beim FC Bayern München verloren, mehrere Spieler hatten danach offen Kritik geübt, unter anderem an der Transferpolitik.

Nur drei Punkte aus sieben Spielen

Nach drei Punkten in sieben Spielen war es das wohl für Hollerbach. Laut kicker wird die Entscheidung schon morgen verkündet, "gefallen ist sie intern bereits".

Christian Titz führt die Regionalliga Nord mit der zweiten Mannschaft des HSV derzeit an. Der 46-Jährige würde wohl nicht als "Retter kommen", sondern als jemand der auch den Abstieg mitmachen würde und mittelfristig eine neue, konkurrenzfähige Truppe aufbauen soll.

Hollerbachs Bilanz beim HSV